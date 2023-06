Düsseldorfer CDU-Mitglieder hoffen auf einen Konsens

Düsseldorf. Die möglichen Kanzlerkandidaten Hendrik Wüst und Friedrich Merz sind sich gerade nicht sonderlich grün. So bewerten Parteikollegen die Lage.

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat mit seiner öffentlichen Kritik an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst für Aufsehen gesorgt. Die Unzufriedenheit mit den Landesregierungen, „auch leider in Nordrhein-Westfalen“, sei fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung, sagte Merz im TV. Außerdem liege die AfD in NRW bei ähnlicher Stärke wie im Bund. Auch deshalb möchte sich der Bundesvorsitzende aktuell lieber mit Themen als mit Personalspekulationen befassen. Doch das sowohl Merz als auch Wüst als Kanzlerkandidaten gehandelt werden, liegt in der Natur der Sache.

Der Düsseldorfer Marco Schmitz, seit 2017 Mitglied des Landtages und damit in der NRW-CDU, meint: „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, eine Kanzlerdebatte zu führen. Wir haben genug inhaltliche Probleme, um die wir uns kümmern müssen.“ Zum Thema Unzufriedenheit der Bürger entgegnet Schmitz: „Ich glaube, dass wir als Landesregierung einen vernünftigen Job machen. Zuletzt hat eine Umfrage auch ergeben, dass die Zufriedenheit größer und die AfD nicht mehr so stark ist. Wir brauchen kein Politiker-Bashing durchführen, sondern müssen mit vernünftiger Sachpolitik wieder in die Spur kommen.“

Orientierung an Merkel

Zuletzt hatte sich Wüst für eine CDU-Ausrichtung in der politischen Mitte in der Tradition von Angela Merkel stark gemacht. Wegen der langjährigen Kanzlerin hatte sich Merz aus der Politik zurückgezogen, dementsprechend dürfte ihm diese Äußerung nicht sonderlich gut geschmeckt haben.

Eine Entscheidung, wen die Christdemokraten letztendlich als Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken werden, soll aber erst nach der Europawahl getroffen werden – wenn es nach Merz geht im Spätsommer 2024. Wüst hatte die Einbindung der CDU-Landesverbände bei der Entscheidung über den nächsten Kanzlerkandidaten der Union verlangt.

Landesverbände sollen mitbestimmen

„Sowohl die inhaltliche als auch die personelle Aufstellung ist Sache beider Unionsparteien“, sagte der Vorsitzende des mächtigsten CDU-Landesverbands. „Es wäre für ein breites Meinungsbild gut, wenn neben dem CSU-Chef und CDU-Bundesvorsitzenden auch die Landesverbände in dem Prozess eine wichtige Rolle spielen.“

CDU-Ratsherr Hanno Bremer bewertet den Zwist zwischen Merz und Wüst folgendermaßen: „Da wird viel hineininterpretiert. Wir sind eine Partei, und bis zur Bundestagswahl ist es noch eine ganze Weile hin.“

Diskussion zum falschen Zeitpunkt

Sylvia Pantel, von 2013 bis 2021 Mitglied des Bundestages für die CDU und Beisitzerin im Kreisvorstand, äußert sich offensiver: „Ich finde so eine Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt falsch. Wir sind gerade dabei, unser Grundsatzprinzip zu erarbeiten und es hat wenig Sinn, so früh einen zusätzlichen Kandidaten ins Gespräch zu bringen. Das wird auf einem Parteitag entschieden. Als Bundesvorsitzender hat Friedrich Merz den ersten Zugriff, aber alles zu seiner Zeit.“

Christian Rütz, Mitglied im Vorstand der Ratsfraktion, betont: „Es ist wichtig, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden, aber die letzten Jahre unter Frau Merkel haben auch gezeigt, dass der CDU mehr Profil gut tut.“

Miteinander statt Gegeneinander

Außerdem sagt der Jurist: „Beide haben ihre Berechtigung in der Partei. Ich hoffe, dass es sich zu einem Miteinander entwickelt, denn es hilft nicht, wenn sich beide nur selber profilieren. Erst einmal ist es wichtig, gut zu regieren. Die Frage, wer das Erbe von Angela Merkel antritt, stellt sich aktuell noch nicht.“

Fraktionsvorstandskollegin Aletta Mansheim sagt: „Ich habe für beide Seiten Sympathien.“ Friedrich Merz sei der Grund gewesen, warum sie in die CDU eingetreten sei, „aber das ist 20 bis 25 Jahre her und die Zeiten haben sich geändert“. Den Auftritt des Bundesvorsitzenden im TV fand die Ratsfrau weniger dramatisch: „Ich fand die Aussage sehr allumfassend, das war für mich keine direkte Kritik an Hendrik Wüst, aber öffentlich gegen die Landesregierung zu schießen, finde ich auch nicht gut.“

Wüst entspricht eher dem Zeitgeist

Grundsätzlich fand sie die Politik von Friedrich Merz „früher sehr ansprechend, aber mittlerweile entspricht Hendrik Wüst meinem jetzigen Lebensbild mehr. Außerdem trifft er eher den Zeitgeist“. Auf einen Kanzlerkandidaten wolle sich Mansheim aber nicht festlegen, dafür sei bis zur nächsten Wahl noch zu viel Zeit.

Neben Merz und Wüst macht sich wahrscheinlich auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder Hoffnung auf den Posten als Bundeskanzler. Bis zur Entscheidung in etwas über einem Jahr wird es voraussichtlich noch einige hitzige Debatten in der Union geben.

