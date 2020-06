Düsseldorfer CDU-Mann Stephan Keller: „Köln ist herzlicher“

Der Kölner Stadtdirektor Stephan Keller will für die CDU Oberbürgermeister in Düsseldorf werden.

Düsseldorf. In einem Interview hat Stephan Keller, der Oberbürgermeister-Kandidat der Düsseldorfer CDU, erzählt, warum er den Kölner Karneval besser findet.

Stefan Keller (CDU) will bei der Kommunalwahl am 13. September Oberbürgermeister in Düsseldorf werden. Doch noch ist der Düsseldorfer Stadtdirektor in Köln, ist dorthin 2017 aus der Düsseldorfer Stadtverwaltung gewechselt. Doch mit dem Düsseldorfer Winterbrauchtum hat es der CDU-Kandidat nicht unbedingt – und machte sich mit einer Stellungnahme zum Karneval keine Freunde bei Düsseldorfer Karnevalisten. Auch bei Facebook machen Kellers Äußerungen die Runde, Thema waren sie beim SPD-Parteitag am Samstag: „Der hat sich ja schön eingeschleimt in Köln….“

„Köln kann den Karneval besser“

In einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger sagte CDU-Kandidat Keller auf die Fragen: „Wie ist Ihr erster Eindruck? Unterscheiden sich die Kölner und Düsseldorfer in ihrer Mentalität?“: „Ich sehe da gar nicht so einen großen Unterschied. Im Karneval ist das noch am ehesten der Fall. Ich habe schon in Düsseldorf die Meinung vertreten, dass Köln den Karneval besser kann. Aber ansonsten? Köln ist als Stadt herzlicher, offener. Wenn man das kritisch sehen wollte, könnte man sagen: etwas distanzlos.“

Das Interview wurde im Februar 2017 geführt. Da war Keller gerade weg aus Düsseldorf. Erst jetzt sorgt es für Häme in der Landeshauptstadt – weil Keller aus der für ihn „herzlicheren, offeneren Stadt“ zurück nach Düsseldorf kommen will. (gömi)