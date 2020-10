Die Düsseldorfer CDU stellt am Samstag, 31. Oktober, ihre Kandidaten für die anstehende Bundestagswahl im Herbst 2021 vor. Antreten werden dabei auch die beiden aktuellen Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombek, der 2017 den nördlichen Wahlkreis I gewann und Sylvia Pantel, die den südlichen Wahlkreis II direkt holte.

CDU will wieder Düsseldorfer Wahlkreise gewinnen

„Wir gehen mit einer guten Erwartungshaltung in die Wahl“, sagt Thomas Jarzombek optimistisch. „Bei der vergangenen Bundestagswahl haben wir beide Wahlkreise gewonnen und bei der Landtagswahl alle vier. Auch bei der Kommunalwahl haben wir mit deutlichem Abstand gewonnen“, so der Düsseldorfer CDU-Chef. Das Ziel sei es daher auch dieses Mal, beide Wahlkreise zu gewinnen. Über die Aufstellung der Landeslisten, über die Kandidaten in den Bundestag einziehen können, falls sie kein Direktmandat erhalten, wollte die CDU ursprünglich Anfang kommenden Jahres entscheiden, was jedoch auf Grund der Corona-Pandemie derzeit nicht sicher ist, so Jarzombek weiter.

Friedrich Merz besucht Pantel Friedrich Merz besucht am Montag, 9. November, ab 19 Uhr die Düsseldorfer Frauen-Union in der Freien Christlichen Gesamtschule, Fürstenberger Straße 10. Deren Vorsitzende, die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel, hatte Merz bereits im April eingeladen. Die Veranstaltung musste jedoch auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Merz kandidiert am 4. Dezember für den Bundesvorsitz der CDU. Der Parteivorsitzende ist traditionell auch der Kanzlerkandidat der Union.

Pantel sieht Grüne hinter der SPD

Ebenso optimistisch wie ihr Parteifreund zeigt sich Sylvia Pantel. „Ich habe meinen Wahlkreis zwei Mal direkt gewonnen, obwohl die Prognosen nicht so gut waren“, sagt sie. „Dieses Mal wollen wir das Ergebnis noch verbessern.“ Über die Aufstellung der Landesliste denke sie nicht nach, so Pantel. „Ich gehe davon aus, dass ich meinen Wahlkreis gewinne.“ Die Düsseldorfer Junge Union stehe bereits hinter ihr, berichtet sie. Gestern warb sie bei der Seniorenunion, um deren Unterstützung. Auch über mögliche Konkurrenz von Seiten der Grünen mache sie sich keine Sorgen. Diese hatten bei der Kommunalwahl besonders in Stadtteilen, die zu Pantels Wahlkreis zählen gute Ergebnisse eingefahren. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen bei der Bundestagswahl stärker werden als die SPD“, meint Pantel. Denn bei den Grünen sehe sie viele Versprechungen, aber keine Umsetzung.

Hilfsprogramme auch für Düsseldorfer Unternehmen

Im Bundestag war Sylvia Pantel besonders an der Schaffung des Baukindergeldes beteiligt. Auch habe sie sich dafür eingesetzt, dass es bis März 2021 verlängert wird, sagt sie. Die Förderung sollte zum Jahresende auslaufen. Ebenso habe sie lange ein Verbot von Kindersexpuppen gefordert, das nun im am Mittwoch vorgestellten Gesetzesentwurf der Bundesregierung enthalten ist.

„Gerade in diesem Jahr hatten wir alle Hände voll damit zu tun, Unternehmen durch die Krise zu bekommen“, berichtet derweil Jarzombek. „Dabei haben wir viel erreicht.“ Auch habe man darauf geachtet, dass die Programme auch Düsseldorfer Firmen helfen.