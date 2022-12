Düsseldorfer Bündnis fordert Erhöhung der Gewerbesteuer

Düsseldorf. Die Stadt brauche für Ausgaben unter anderem in den Bereichen Wohnen, Armutsbekämpfung und Klima-Investitionen deutlich mehr Geld, so der Appell.

Auf einer Veranstaltung am Donnerstag mit Vertreterinnen und Vertretern von Ratsfraktionen forderte das „Düsseldorfer Bündnis für eine gerechte Gesellschaft – sozial und ökologisch“ den Stadtrat auf, die Gewerbesteuer zu erhöhen. Und: gegenüber der Landes- und Bundesregierung die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe sowie eine wirksame Erbschaftssteuer zu fordern.

„Insbesondere die kommunalen Haushalte müssen auf der Einnahmeseite gestärkt werden, um die vielen sozialen Probleme wie zum Beispiel zur Bekämpfung der Armut, für deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum, für bessere Ausstattungen und Arbeitsbedingungen in Schulen, Kitas und Kliniken ernsthaft und nachhaltig lösen zu können“, so Sigrid Wolf, DGB-Stadtverbandsvorsitzende, die auch zum Sprecherkreis des Bündnisses gehört. Hinzu kommen hohe, notwendige Investitionen für den Klimaschutz. Um diese vielfältigen sozialen und ökologischen Probleme seriös anzupacken, reiche der Haushalt der Stadt mit seinen rund drei Milliarden Euro Umfang bei weitem nicht aus. Es würden derzeit schon Defizite im Haushalt erreicht und die Investitionen seien – von Ausnahmen abgesehen – insgesamt unzureichend, so Wolf.

Pater: Reiche nicht angemessen an Kosten beteiligt

Allein für den Wohnungsbau müsse die Stadt angesichts 40.000 fehlender bezahlbarer Wohnungen deutlich mehr tun. „Wir sehen auch in Düsseldorf ein zunehmendes soziales Gefälle“, so Pater Wolfgang Sieffert von der Altstadt-Armenküche, ebenfalls Bündnis-Sprecher. „Während einerseits der Reichtum in wenigen Händen ständig zunimmt, steigt die Zahl der von Armut betroffenen Menschen deutlich an.“ Die sehr Reichen seien nicht angemessen an den Kosten des Allgemeinwohls beteiligt.

Für Düsseldorf habe das Bündnis zusätzliche Finanzbedarfe allein in den Bereichen Wohnen, Armutsbekämpfung, Bildung, Erziehung und Gesundheit sowie Klima-Investitionen in Höhe von hunderten Millionen Euro ermittelt. Mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz von 440 liege die Stadt gleichzeitig im unteren Drittel aller NRW-Gemeinden. Hier gebe es Handlungsmöglichkeiten.

