Düsseldorfer Bildungsverbände begrüßen die Schulschließung

Bis Ende Januar werden auch in Düsseldorf die Klassenräume leerbleiben. Die Schüler bekommen Distanzunterricht. Auch die Kitas bleiben zu.

Düsseldorf Die Maßnahme sei schmerzhaft, doch in der aktuellen Lage gebe es keine Alternative, so der Kanon aus der Landeshauptstadt.

Bildungsverbände in Düsseldorf befürworten die vorübergehende Einstellung des Präsenzunterrichtes bis zum 31. Januar. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hatte einen entsprechenden Beschluss am Mittwoch vorgestellt. Offene Fragen gibt es noch bei der digitalen Ausstattung der Schulen.

„Die Schulministerin hat jetzt die Notbremse gezogen, weil sie nicht mehr anders konnte“, sagt Sylvia Burkert, Leiterin des Düsseldorfer Stadtverbandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Unsere Kollegen hatten vor Weihnachten noch geglaubt, sie mache so weiter wie vorher. Da waren wir überrascht, dass sie doch dem Druck nachgegeben hat.“

GEW kündigt Bestandsaufnahme zum Distanzunterricht an

Der NRW-Landesverband der Gewerkschaft sprach von einer „Einsicht in die Notwendigkeit“ und teilt mit, man sei “erleichtert darüber, dass das Schulministerium die Arbeitsbelastung in den Schulen, die durch zeitgleiche Erteilung von Präsenz- und Distanzunterricht entsteht, endlich anerkennt.”

Das sei "vernünftig und der derzeitigen nicht kalkulierbaren Infektionslage geschuldet, so die GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern. “Alles andere wäre auch mit der Verlängerung des allgemeinen Lockdowns nicht in Einklang zu bringen. Sicherlich sind eine Reihe von Fragen noch zu klären, welche konkreten Ausnahmeregelungen gelten sollen und was die weitere Perspektive des Schuljahres, sowie die Halbjahres- und Abschlusszeugnisse betrifft.”

Die GEW Düsseldorf kündigt zudem eine Bestandsaufnahme an, um zu sehen, ob die Düsseldorfer Schulen für den Distanzunterricht bereit sind. „Wir schauen, ob genug Geräte da sind und ob die Lehrer in der Nutzung geschult sind“, erklärt Sylvia Burkert.

Als Erfolg ihres politischen Drucks werte die GEW NRW die Ankündigung von Ministerin Gebauer und Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp, dass allen Beschäftigten in Schulen und Kitas bis zu den Osterferien sechs neue Infektionstests kostenlos angeboten werden. Außerdem sollen bis Ostern jeweils zwei FFP2-Masken werktäglich zur Verfügung gestellt werden. In Düsseldorf seien die Förderschulen bereits mit FFP2-Masken ausgestattet, berichtet Burkert. “An den Berufsschulen und Hauptschulen haben die Lehrer sich die Masken jedoch selbst gekauft.“

Lehrerverband hält Schulschließungen für notwendig

Der Verband Lehrer NRW bezeichnet die Schulschließungen als „schmerzhaft, aber notwendig“. In der aktuellen Pandemielage sehe man keine Alternative zum Distanzunterricht. „Klar ist und bleibt, dass das Lernen auf Distanz den Präsenzunterricht und das soziale Miteinander in den Schulen nicht ersetzen kann“, erklärt Verbandschef Sven Christoffer.

Das kurz vor den Weihnachtsferien praktizierte Mischmodell habe sich wegen der Gleichzeitigkeit von Distanz- und Präsenzunterricht als untauglich erwiesen. „Daher ist es konsequent, dass die Landesregierung entsprechende Warnungen aufgegriffen und sich zu der verkündeten Lösung durchgerungen hat“, so Christoffer weiter. Den Schulen bleibe somit ein kaum zu bewältigender Spagat erspart. Damit können Ressourcen auf den Distanzunterricht konzentriert werden, um hier bestmögliche Bildung anbieten zu können. „Ebenfalls zu begrüßen ist, dass den Schulen bis zu zwei Vorbereitungstage gegeben wurden“, meint der Verbandschef.

Keine Dauerlösung für Düsseldorfer Kitas

Michail Knauel, Vorsitzender des Jugendamts-Elternbeirats Düsseldorf betont, dass der getroffene Beschluss kein Dauerzustand sein könne: „Es wäre eine ganz andere Herausforderung für alle Beteiligten, wenn die Schließung länger dauern würde. Schulen und Kitas müssen höchste Priorität bei Öffnungen haben.“ Im Dezember habe die Notbetreuung in den Düsseldorfer Kitas gut funktioniert, sagt Knauel. „Es ist aber nicht absehbar, wie groß der Andrang nun kommende Woche wird.“