Düsseldorfer berichten über Corona in den Armenvierteln

Düsseldorf. Eine Düsseldorfer Initiative für Kinder in Lateinamerika mit schlimmen Nachrichten aus den Armenvierteln. Zum Teil brechen Projekte komplett weg.

Futuro Si, die Düsseldorfer Initiative für Kinder in Lateinamerika, ist auch in Zeiten der Pandemie tätig. „Wir sammeln seit über 25 Jahren Spenden für benachteiligte Kinder in Elendsvierteln in Lateinamerika und sind natürlich auch während der Corona Krise aktiv“, sagt die Geschäftsführerin Petra Kleinsorg. Unsere besondere Aufmerksamkeit – und Sorge – gilt besonders in der Zeit der Corona-Pandemie den Kindern in unseren Projekten in Lateinamerika.“

Angst vor den Folgen des Virus ist riesig

Die Initiative erreiche, so heißt es weiter, „sehr ernst zu nehmende Nachrichten. Die Angst vor den Folgen des Virus ist riesig. Während wir uns hierzulande mit weiteren Lockerungsmaßnahmen beschäftigen, ist der Höhepunkt der Krise in Lateinamerika noch längst nicht erreicht“, so Kleinsorg. Die ohnehin schwachen Gesundheitssysteme und Versorgungsstrukturen könnten angesichts rapide steigender Corona-Fälle komplett zusammenbrechen. „Die sozialen Folgen wären erschreckend.“

Projekte mussten komplett schließen

Vielerorts gab es in Lateinamerika zuletzt extreme Ausgangssperren, einige Projekte mussten vorübergehend ganz schließen. Für die dort betreuten Kinder gibt es keine warmen Mahlzeiten mehr, keine Ausweichmöglichkeiten aus den äußerst engen und überbelegten Wohnsituationen und keinen Schutz bei zunehmender häuslicher Gewalt, keine medizinische Versorgung, keine fürsorgliche Zuwendung und keine Hilfe bei ihren Ängsten und Nöten.

In Brasilien ist die Situation wohl am schwierigsten und äußerst dramatisch. Mehr und mehr eigene Angestellte im Projekt AVICRES und nahe Angehörige sind vom Virus angesteckt. Wegen fehlender Krankenversicherung gehen sehr viele nicht in die Notaufnahmen der öffentlichen Krankenhäuser, weil sie dort nicht behandelt werden.

Familienfürsorge ist seit Wochen geschlossen

Das Waisen- und Straßenkinderheim war während der ganzen Zeit geöffnet. Hingegen sind der Kindergarten und die Kindertagesstätten, die direkt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ebenso geschlossen wie die Familienfürsorge.

In Ecuador durfte die Klinik seit letzter Woche unter erschwerten Bedingungen wieder öffnen. Dort, wo es an so vielem mangelt, sind die speziellen Hygienevoraussetzungen nur mit viel Fantasie und Enthusiasmus zu erfüllen.

In Argentinien können vom Projekt PERSONITAS wenigstens 55 Familien mit regelmäßigen Care-Paketen mit Lebensmitteln versorgt werden. Es wird versucht, bei ortsansässigen Firmen Spenden zu sammeln, da bisherige Spender wie Gastronomiebetriebe und Hotels, die bislang Nahrungsmittel weitergaben, selbst geschlossen haben.

Verderbliche Nahrungsmittel an arme Familien

Ähnlich sieht es im Projekt ADECI in Guatemala aus. Auch hier wurden die verderblichen Nahrungsmittel an die bedürftigsten Familien verteilt. Die Kindertagesstätte wurde aufgrund staatlicher Vorgaben Mitte März geschlossen, und die Ausgangssperre führt dazu, dass arme Familien, die sich nur durch mehrere Jobs über Wasser halten können, am Ende noch weniger Geld zur Verfügung haben als zuvor.

In Peru ist die Situation nicht wesentlich anders. Immerhin hat es Christa Stark, Leiterin des Kinderheim-Projekts geschafft, mit Hilfe eines örtlichen Busunternehmers und unter Polizeischutz die noch verbliebenen deutschen Praktikanten und Gäste zum nächstgelegenen Flughafen bringen zu lassen. Im Heim durften nur zehn Waisenkinder bleiben, alle anderen wurden zu ihren Verwandten geschickt.

„Auch wir in Düsseldorf erleben deutliche Einbußen durch nicht stattfindende Benefiz-Veranstaltungen, wie die legendären Tango-Konzerte in der Tonhalle, die lateinamerikanischen Filmabende in der Black Box oder die Latin Jazz Nights in der Jazzschmiede. Diese Einnahmen fehlen jetzt besonders“, bedauert Petra Kleinsorg. „Um unsere Kinder-Projekte in Lateinamerika weiterführen zu können, benötigen wir dringend Unterstützung!“