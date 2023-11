Düsseldorfer bei Verkehrsunfall auf A52 tödlich verunglückt

Düsseldorf Ein 20-Jähriger verlor auf der Autobahn Richtung Roermond die Kontrolle über einen Bentley. Sein Beifahrer kam dabei ums Leben.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A52 wurde am Freitag ein 33-Jähriger aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 20-jährige Fahrer des Bentley, auch aus Düsseldorf, wurde verletzt, meldet die Düsseldorfer Polizei.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren die beiden Männer am frühen Freitagmorgen mit dem britischen Luxusauto auf der A 52 in Richtung Roermond unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Neersen (A52 / A44) kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonschutzmauer. Von dort wurde der Wagen über die rechte Leitplanke durch den Grünstreifen und auf die angrenzende Fahrbahn geschleudert, wo der Wagen erneut mit einer Leitplanke kollidierte, beschreibt die Polizei den Unfallhergang.

Am Ende des Unfalls lag der Bentley auf dem Dach. Foto: Polizei Düsseldorf

Beifahrer wird aus dem Wagen geschleudert und stirbt an seinen Verletzungen

Schließlich kam der Bentley auf dem Beschleunigungsstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei der Kollision wurde der 33-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er war ansprechbar, berichtete die Polizei.

Während der Unfallaufnahme kam es rund um die Unfallstelle und auf den umliegenden Gemeindestraßen zu langen Staus.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf