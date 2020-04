Düsseldorfer Awo näht eigene Masken

Düsseldorf. Die Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf freut sich über Stoffspenden und näht ihre eigenen Masken. Auch fertige Masken können gespendet werden.

Awo-Begründerin Marie Juchacz war von Beruf Schneiderin. Und die Awo Düsseldorf startete vor genau 100 Jahren ihre Arbeit in der Familienfürsorge und Armenhilfe unter anderem mit Nähstuben. Nähen hat in der Awo also gewissermaßen Tradition – und ist ein weiterer guter Grund, warum sich Mitglieder und Ehrenamtliche der Awo Düsseldorf seit vielen Tagen beim Nähen von Schutzmasken engagieren. Das Motto: „Gemeinsam gegen Corona“.

Ehrenamtliche nähen Awo-Masken

„Wir haben bereits über 250 Masken erhalten“, sagt Susanna Schön, Ehrenamtskoordinatorin bei der Awo. „Es gab mehrere Stoff-Spenden von Ehrenamtlichen, und nun starten drei Awo-Kollegen sowie ein Team von vier Ehrenamtlichen rund um Awo-Mitglied Gudrun Großer-Göbel mit der Produktion.“ Gemeinsam mit Katharina Kabata kümmert sich Susanna Schön um die rund 700 Ehrenamtlichen der Awo. Diese engagieren sich für gewöhnlich beim Vorlesen für Kita-Kinder oder in der Hausaufgabenhilfe, unterstützen Migranten bei der Orientierung in Deutschland oder bereiten älteren Menschen schöne, gemeinsame Stunden. In Zeiten von Corona helfen sie nun auch beim Nähen von Schutzmasken. Die Masken gehen an die Awo-Einrichtungen und sollen dazu beitragen, die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Die Awo nimmt selbst genähte Masken entgegen und leitet sie an die Einrichtungen weiter. Persönliche Annahme montags bis freitags von 7 bis 13 Uhr beim Awo Kreisverband Düsseldorf, Masken-Sammelstelle, Liststraße 2.