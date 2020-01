Düsseldorfer Apollo-Theater setzt auf britischen Pop

1963 waren es die Beatles, welche den Startschuss zur „British Invasion“ der Amerikanischen Hitparadenlisten gaben und fortan und mit anderen Heroen Britischer Popularmusik dort die vorderen Ränge okkupierten. An diese Zeit der Megahits von The Who, Queen oder auch Sweet, orientiert sich die aktuelle Show im Apollo Varieté.

Von den Rolling Stone über die Beatle bis hin zu Bowie

Ihr roter Faden sind die Stimmbänder von Max Buskohl. Der bewährte Sänger interpretiert die Klassiker wie „Rip this Joint“ von den Rolling Stones oder John Lennons „Imagine“ bis hin zu Bowies „Heroes“ auf die ihm eigene Art und Weise. Fast ist es ein wenig schade, dass bei der programmatischen Assoziation zu der Insel jenseits des Ärmelkanals auf schwarzhumorig-skurrile Moderationen verzichtet wurde. Doch Robert Wicke, der bis zum 26. Januar Caesar Días ersetzt, schließt diese Lücke zum Teil. Mit seinem Genre Beatboxing setzt er lakonisch-heitere Akzente und weckt den Wunsch nach mehr von seiner Bühnenpräsenz.

Klebriger Charme und Understatement

Auch Romano Frediani erweist sich als Animateur der besonderen Art. Mit klebrigen Charme bittet er junge Herren auf die Bühne. Denn Hand auf’s Herz: Wer von den Zuschauern hat nicht schon wochenlang davon geträumt, endlich mal auf der Bühne sitzend einen Apfel zu essen? Dieser wird allerdings als einer von drei Jonglagebällen eingesetzt. Robin ist Fredianis erste Wahl. Doch der möchte den minutenlangen Ruhm nur sehr bedingt. Als der junge Mann alternativlos auf die Bühne komplimentiert wird, entschuldigt er sich damit, dass er eine Zahnspange trage und darum nicht in fliegendes Obst beißen könne. Ersatzkandidat Maximilian zeigt dem Objekt jedoch seine Zähne und schwächelt erst, als die Frucht der Erkenntnis zwischendurch auf den Bühnenboden fällt und der Jongleur die Nummer weiter durchziehen möchte.

Artistische Einlagen und der Ring an der Gitarre

Understatement umhüllt hingegen die Artisten, wenn sie mit ihren anspruchsvollen Nummern auf der Bühne stehen. Die Dominanz der Show ist und bleibt bei der Musik. Hula Hoop der Extraklasse zeigt Yulia Rasshivkina. Sie zeigt sich gegenüber den gern autonom agierenden Reifen als richtungsweisend. Wie schwierig manche artistischen Nummern sind und wie viel Konzentration zum Gelingen notwendig ist, verdeutlichen die „Cedeños“. Bei ihren Ikarischen Nummern vermitteln sie auf angenehme Art und Weise den hohen Schwierigkeitsgrad ihrer artistischen Sequenzen. Beim Schleuderbrett ist ebenso zu spüren, dass dem herausragenden Erfolg und der dargebotenen Leichtigkeit und Freude sehr viel Arbeit zugrunde liegt. Den artistischen Höhepunkt setzt an diesem Abend Marco Noury. Kapriziös windet sich der glitzernde Star an den Bändern empor. Er setzt in Sachen Glamour einen neuen Maßstab.

Insgesamt punktet „British Invasion“ beim Publikum durch den hohen Mitmachfaktor und die eingängige Musik. Sie animiert zum verwegenen Mitsummen und rhythmischen Klatschen. Es ist immer wieder schön, Musik live auf der Bühne zu erleben. Dazu gehört auch der Moment, als sich bei einer Aktion ein aus dem Zuschauerraum geworfener Ring versehentlich am Gitarrenhals von Bandleader Marc Scholz verfängt, statt beim Jongleur zu landen. Live ist Live.

Roncalli’s Apollo Varieté, Roncalli Platz 1, www.apollo-variete.com, Tickets 19-42 Euro, Show & Dine 59 bis 69 Euro plus VVK-Gebühr. Kasse täglich ab 10 Uhr, (0211) 828 90 90