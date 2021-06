Düsseldorfer Altstadt: Wieder viele Einsätze für die Polizei

Die Düsseldorfer Polizei war auch an diesem Wochenende in der Altstadt unterwegs.

Düsseldorf. Die Polizei war in der Düsseldorfer Altstadt erneut mit verstärkten Kräften unterwegs. In der Bilanz stehen unter anderem fünf verletzte Beamte.

Fünf verletzte Einsatzkräfte, mehrere Strafanzeigen, aber auch viele friedliche Menschen: So fällt die vorläufige Bilanz eines erneut ziemlichen einsatzintensiven Sommerwochenendes der Düsseldorfer Polizei aus. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens in hatte die Polizei ihre Präsenz deutlich erhöht und auch das Sperrkonzept an der Königsallee zeigte seine Wirkung, heißt es in einer Mitteilung am Sonntag.

Viele Menschen hätten ausgelassen und friedlich die zurückgewonnene Normalität und das warme Wetter in der Altstadt genossen, schreibt die Polizei. „Einige wenige sorgten dann jedoch in der späten Nacht bis in die Morgenstunden für negative Szenen in der Altstadt.“

Insgesamt sieben Personen mussten durch die Einsatzkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gewahrsam genommen werden. In drei Fällen widersetzten sich Personen den Beamten und es kam zu entsprechenden Strafanzeigen. Gegen 0.55 Uhr wurde ein 19-Jähriger durch unbekannte Täter in der Mühlenstraße mit Tritten attackiert und seine Kette gestohlen.

In sieben Fällen kam es laut Polizei zu Strafanzeigen wegen Körperverletzungen. Nach einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gegen fünf Uhr auf der Kurze Straße konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung am Bolker Stern vorläufig festgenommen werden. Insgesamt verletzten sich in dieser Nacht drei Einsatzkräfte. In einem Fall wurde eine Beamtin der Bereitschaftspolizei durch den Beteiligten einer Schlägerei durch Reizgas leicht verletzt. Sie konnte den Angaben zufolge aber im Dienst bleiben.

Düsseldorfer Altstadt: Viele Einsätze für die Polizei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei sogar 14 Personen in Gewahrsam nehmen. „Nicht selten wurden die Polizeibeamtinnen und -beamten bei ihren Maßnahmen von einer großen Zahl an Schaulustigen, insbesondere an der Rheinuferpromenade, umringt“, heißt es im Polizeibericht.

Ein Geschädigter erlitt gegen 1.48 Uhr am Burgplatz durch eine abgeschlagene Flasche Schnittwunden. Der unbekannte Täter flüchtete Gegen 3.45 Uhr wurde eine Beamtin am Bolker Stern durch einen Flaschenwurf aus der Menge verletzt. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und war laut Polizei anschließend nicht mehr dienstfähig.

Insgesamt wurden fünf Einsatzkräfte in dieser Nacht verletzt. Bei Durchsuchungen fanden die Polizisten unter anderem ein Messer und einen Teleskopschlagstock.

Polizei Düsseldorf: Sperrung der Königsallee zeigte Wirkung gegen Poserszene

Die Königsallee in Düsseldorf wurde auch an diesem Wochenende wieder abgesperrt. Foto: Marcel Kusch / dpa

Das zwischen der Stadt und der Polizei Düsseldorf vereinbarte Sperrkonzept zeigte an diesem Wochenende deutlich Wirkung und sorgte für eine weitestgehend verkehrsberuhigte Königsallee – dazu hätten und die temporären Sperren der Polizei sorgten für eine weitgehende verkehrsberuhigte Königsallee. Die Polizei registrierte zwar einzelne Fahrzeuge der sogenannten Poser- und Tunerszene , größere Zusammentreffen gab es aber nicht.

Parallel zu dem Sperrkonzept führte die „AG Tuning“ Fahrzeugkontrollen in der Innenstadt durch. Dabei wurden 179 Fahrzeuge auf dem Corneliusplatz kontrolliert. Sechs Autos wurden zur Beweissicherung und zur Vorführung bei einem Sachverständigen, ein weiteres wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse, sichergestellt.

Dazu gab es zwei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen Beleidigung. Rund 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen technischer Mängel und erloschener Betriebserlaubnis wurden laut Polizei eingeleitet. Dazu kamen 33 Verwarnungsgelder und acht weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund diverser Verstöße. (red)

