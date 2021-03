Düsseldorf: Zwei verletzte Frauen nach Unfall auf A 52

Düsseldorf Auf der A 52 in Düsseldorf ist es am Dienstag zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Dabei wurden zwei Frauen verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 52 sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen zum Teil schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem VW den rechten Fahrstreifen der A 52 in Fahrtrichtung Essen. Bei Rath, im Bereich der dortigen Rechtskurve, bemerkte sie den Pkw einer 43-Jährigen zu spät, welcher mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem rechten Fahrstreifen stand. Der VW prallte auf das stehende Auto.

43-Jährige wird schwer verletzt

Die 43-Jährige, die noch in ihrem Fahrzeug saß, wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden, so die Polizei. Die Fahrerin des VW erlitt leichte Verletzungen.