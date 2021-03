Ab Freitag soll in Düsseldorf wieder Astrazeneca verimpft werden.

Impfstrategie Düsseldorf will ab Freitag wieder mit Astrazeneca impfen

Düsseldorf. Düsseldorf will ab Freitag wieder Astrazeneca verimpfen. Das teilte Oberbürgermeister Stephan Keller im Stadtrat mit.

Düsseldorf will ab Freitag wieder mit Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca beginnen – auch wenn es bis dahin noch keinen offiziellen Erlass des Bundesgesundheitsministeriums geben sollte. Das sagte Oberbürgermeister Stephan Keller am Donnerstagnachmittag im Stadtrat. Andere Kreise und Städte wollen noch abwarten.

Derweil wurden in Düsseldorf am Donnerstag 91 neue Corona-Fälle gemeldet. Zudem meldete das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt damit bei 302. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Mittwoch auf Donnerstag gleich geblieben und liegt bei 61,6.