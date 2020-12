Düsseldorf: Waldorfschulen haben höchste Klassenfrequenz

Gut gefüllte Klassenräume wie auf diesem Bild findet man in vielen Schulen in Deutschland. In Düsseldorf gibt es sogar eine Schulform mit mehr als 30 Schülern pro Klasse.

Düsseldorf. Das Statistische Landesamt IT.NRW hat ermittelt, wie viele Schüler pro Klasse im Land beschult werden. So sehen die Zahlen in Düsseldorf aus.

Laut dem Statistischen Landesamt IT.NRW lag im Schuljahr 2019/20 die durchschnittliche Schülerzahl je Klasse an allgemeinbildenden Schulen (ohne Weiterbildungskollegs und ohne die Jahrgangsstufen der Sekundarstufe II) in NRW bei 23,5 Schülern. Die Gesamt- und Realschulen wiesen dabei mit durchschnittlich 27,0 bzw. 26,9 Schülerinnen und Schülern die höchsten Klassenfrequenzen auf.

So ist die Lage in Düsseldorfer Klassenzimmern

Etwas anders sieht es in Düsseldorf aus. Hier besuchen im Schnitt 24,2 Schülerinnen und Schüler eine Schulklasse. Die Landeshauptstadt liegt damit bei den Städten mit eher vielen Schülern pro Klasse, wobei der Spitzenwert in Mülheim an der Ruhr mit 25,0 erreicht wird, während der niedrigste Wert im Kreis Olpe ermittelt wurde (21,5).

Die höchste Klassenfrequenz in Düsseldorf haben die Freien Waldorfschulen mit 34,8 Schülerinnen und Schülern pro Klasse, gefolgt von den Realschulen mit einer Klassenfrequenz von 28,1 und den Gymnasien mit einer Frequenz von 27,3. Die kleinsten Klassen in Düsseldorf finden sich nach der Statistik von IT.NRW an Hauptschulen (21,7 Schülerinnen und Schüler pro Klasse).