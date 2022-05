Düsseldorf von 25 Tonnen Müll befreit

Düsseldorf. Mehr als 9000 Freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligten sich vergangenen Samstag am Dreck-Weg-Tag

Düsseldorf ist wieder besenrein – zumindest für ein Wochenende. Mehr als 9000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer haben dafür am Dreck-weg-Tag 2022 gesorgt – und das ganz freiwillig. Vertreten war jede Altersgruppe. So haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam angepackt um Düsseldorf noch ein wenig schöner zu machen, als es sowieso schon ist. Nun wurde die erfolgreiche Bilanz veröffentlicht.

„Dieses bürgerschaftliche Engagement ist großartig“, lobte Josef Hinkel, 1. Bürgermeister der Stadt. Organisiert wurde die jährlich wiederkehrende Aktion wie immer von Pro Düsseldorf, der Verein, der sich dafür einsetzt, dass Düsseldorf lebens- und liebenswert bleibt.

70 Prozent der Teilnehmenden waren Kinder und Jugendliche

An dieser großflächigen Müllsammelaktion haben sich 40 Kitas und 30 Schulen beteiligt, so dass insgesamt etwa 70 Prozent der Teilnehmer Kinder und Jugendliche waren. Klaus Vorgang von Pro Düsseldorf sieht das sehr positiv: „Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, kommt es darauf an, dass die nachwachsenden Generationen mitziehen.“ Und das tun sie: Auch bei den zentralen Ausgabestellen von Müllsäcken, Handschuhen und Greifern an der Oberkasseler Brücke und am Staufenplatz wurden sehr viele junge Familien mit Kindern beobachtet.

Tauchergruppe beteiligt sich am Elbsee

Der Verein Pro Düsseldorf bezeichne vor allem den Einsatz einer Tauchergruppe am Elbsee als „Spektakulär“, die dort den Grund des Sees von Müll und Unrat befreit haben.

Tischtennis-Star Timo Boll und die komplette Mannschaft von Borussia Düsseldorf überraschten die Müllsammler mit ihrem aktiven Einsatz bei der Materialausgabe am Staufenplatz. Zudem war ZDF-Moderatorin Nadine Krüger, die wie Timo Boll auf Plakaten für den Dreck-weg-Tag geworben hatte, in der Woche zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Theodor-Andresen-Schule in Gerresheim im Einsatz.

Mit 200 Teilnehmern in Oberbilk und 100 in Oberkassel stellten Flüchtlinge aus der Ukraine die zahlenmäßig größten Gruppen. Laut einer Sprecherin wollten sie sich damit für die große Solidarität bedanken, die sie in den letzten Wochen in Düsseldorf erfahren haben.

Rund 25 Tonnen Müll gesammelt

Die 9000 Freiwilligen haben insgesamt rund 25 Tonnen Müll gesammelt, abgeholt wurde er von der Awista, die mit 24 Mitarbeitern und 112 Fahrzeugen im Einsatz war. Düsseldorfs Müllentsorger ist neben der Stadt ein wichtiger Sponsor der Veranstaltung. Hauptförderer ist jedoch die Deutsche Postcode Lotterie, die sich rund um den Firmensitz am Martin-Luther-Platz mit einem starken Team beteiligte.

