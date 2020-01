Düsseldorf. Ein vermisster Mann aus Düsseldorf wurde tot in einer Tiefgarage aufgefunden. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Düsseldorf: Vermisster Mann (71) wird tot aufgefunden

Ein 71-jähriger vermisster Düsseldorfer aus Gerresheim ist tot. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie es in dem Bericht heißt, hatten Mitarbeiter einer Werkstatt ihn am Dienstag leblos in einer Tiefgarage in der Nähe seines Wohnhauses entdeckt.

Ein Arzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Vorbehaltlich der für Mittwoch anberaumten Obduktion gebe es bislang keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, heißt es in der Mitteilung. (red)