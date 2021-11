Düsseldorf: Vermisster 16-Jähriger ist wieder da

Düsseldorf. Der Junge aus dem Stadtteil Hassels wollte sich ersten Aussagen zufolge mit einem Freund ins Ausland absetzen.

Aufatmen bei vielen Menschen, denen das Verschwinden von Nikita S. zusetzte: Seit Dienstagmittag war der 16-jährige Junge aus Düsseldorf-Hassels vermisst. Er war nach dem Unterricht an seiner Schule in Reisholz nicht mehr zurückgekehrt. Am Sonntagmorgen gab die Polizei endlich Entwarnung: Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der 16-Jährige im Laufe des frühen Freitagabends von Einsatzkräften in einer Wohnung im Düsseldorfer Stadtgebiet wohlbehalten aufgefunden werden.

Unterschlupf gesucht

Offenkundig habe der Junge hier Unterschlupf gesucht, heißt es im Bericht der Polizei. Ersten Aussagen nach wollte sich der 16-Jährige von hier aus mit einem 15-jährigen Bekannten ins Ausland absetzen. Nikita S. befindet sich mittlerweile in Obhut der Jugendschutzstelle.

Die Ermittlungen in Bezug auf die weiteren Hintergründe dauern an, so die Polizei.

