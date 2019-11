In den zurückliegenden Jahren hat Geisel in diversen Verhandlungen die komplexen Beteiligungsstrukturen des kommunalen RWE-Aktienbesitzes aufgelöst.

Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf hat ihre RWE-Aktien für 155,4 Millionen Euro verkauft. Die Aktien wurden in Abstimmung mit der Rheinbahn veräußert.

Düsseldorf verkauft RWE-Aktien für rund 155 Millionen

Was lange währt: Die Stadt hat ihre RWE-Aktien für 155,4 Millionen Euro verkauft. Die insgesamt 5.671.380 RWE-Stammaktien wurden in enger Abstimmung mit der städtischen Rheinbahn AG, die wirtschaftlich die RWE-Anteile hält, veräußert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Durch den Aktienkurs zum Veräußerungszeitpunkt konnte ein Gewinn gegenüber dem Buchwert von 53,3 Millionen Euro erzielt werden. Der Betrag helfe beim Ausgleich des zu erwartenden Verlustes der Rheinbahn für das aktuelle Jahr und verbessere damit auch die Finanzen der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf.

„Wir gehen mit dem Vermögen der Stadt verantwortungsvoll um und haben diese Finanzanlage mit großem Erfolg gemanagt: Die RWE-Aktien haben wir von Anfang an als Finanzbeteiligung behandelt, die wir ideologiefrei im Interesse der Stadt zu managen haben“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Vor diesem Hintergrund war es gut, dass der Ratsbeschluss den Freiraum geboten hat, einen günstigen Zeitpunkt für die Trennung von den RWE-Papieren zu wählen. Wenn wir das Aktienpaket damals zum Beispiel zum Zeitpunkt der Rückübertragung im März 2018 verkauft hätten, wie es manche Ratsmitglieder gefordert hatten, wäre Düsseldorf ein Verkaufswert von mehr als 40 Millionen Euro entgangen.“

Beteiligungsstrukturen aufgelöst

In den zurückliegenden Jahren hat Geisel in diversen Verhandlungen die komplexen Beteiligungsstrukturen des kommunalen RWE-Aktienbesitzes aufgelöst und so erreicht, dass Düsseldorf über seinen RWE-Anteil verfügen kann. Auf Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 7. November 2016 wurde der Verkauf des RWE-Aktienpaketes dann bei der Stadtsparkasse Düsseldorf am 22. Oktober 2019 über eine „interessenwahrende Order“ in Auftrag gegeben.

Der Verkauf des Aktienpaketes erfolgte zu einem gemittelten Verkaufskurs von 27,44 Euro je Aktie.