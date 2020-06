Düsseldorf: Verdi kämpft um Erhalt der Kaufhof-Arbeitsplätze

Der Kaufhof am Wehrhahn

Düsseldorf. Die Kaufhof- und Karstadt-Filialen Am Wehrhahn gehören zu den 62 Filialen des Galeria Karstadt Kaufhof-Konzerns, die geschlossen werden sollen.

Die Düsseldorfer Kaufhof- und Karstadt-Filialeb Am Wehrhahn gehört zu den 62 Filialen des Galeria Karstadt Kaufhof-Konzerns, die geschlossen werden sollen. Den Beschäftigten wurde dies auf einer Personalversammlung am 19. Juni mitgeteilt. Verdi hatte in den Verhandlungen eine Reduktion der Schließungspläne von 80 auf 62 Filialen erreicht. Weitere Verschlechterungen des geltenden Tarifvertrages und ein zehnprozentiger Personalabbau, wie von der Unternehmensleitung gefordert, konnten abgewehrt werden.

Linke: Druck auf Benko-Konzern ausüben

Dazu erklärt Helmut Born, OB-Kandidat der Düsseldorfer Linken und ehemaliger Betriebsratsvorsitzender: „Die Beschäftigten und Verdi kämpfen um den Erhalt der Arbeitsplätze. Dabei haben Sie die volle Unterstützung der Linken. Der Kaufhof und der Karstadt Am Wehrhahn muss Düsseldorf erhalten bleiben.“

Dafür brauche es ein zukunftsfähiges Konzept. Ob dies mit dem Immobilienbetreiber Benko zu machen sei, sei doch sehr fraglich, Born weiter. „Er müsste als erstes von seinen überzogenen Mietvorstellungen abrücken. Das von Verdi mit der Konzernleitung verabredete Vorgehen zur Zukunftsfähigkeit der Warenhäuser bietet Chancen, die Häuser neu aufzustellen. Oberbürgermeister Geisel ist aufgerufen, Druck auf den Benko-Konzern auszuüben und sich für den Erhalt des Kaufhofs und des Kartstadts Am Wehrhahn einzusetzen. Vor allem darf die Stadt Benko dieses Grundstück nicht abkaufen.“