Düsseldorf: Unbekannter wirft E-Scooter auf Bahngleise

Düsseldorf Ein Unbekannter hat Donnerstagabend an der Station Wehrhahn einen E-Scooter auf die Gleise geworfen. Eine Zeugin rief die Polizei.

Streckensperrung am Donnerstagabend rund um die Düsseldorfer S-Bahn-Station Wehrhahn. Ein Mann hatte gegen 18.15 Uhr von der Fußgängerbrücke auf der Ackerstraße einen Elektroroller in den Gleisbereich am Haltepunkt Düsseldorf-Wehrhahn geworfen. Eine Zeugin (28) konnte die Handlungen des unbekannten Mannes beobachten und schilderte der Polizei dies telefonisch.

Mann konnte wegen der Dunkelheit nicht beschrieben werden

Die Strecke wurde daraufhin gesperrt, Bundespolizisten fanden den Roller schließlich auf einer Güterfahrstrecke am Haltepunkt Wehrhahn und stellten ihn sicher. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Zeugin den Tatverdächtigen nicht beschreiben. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde gegen Unbekannt eingeleitet. Der Roller blieb unbeschädigt.