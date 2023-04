Düsseldorf: Unbekannte ziehen Notbremse und besprühen S-Bahn

Düsseldorf. 30-köpfige Gruppe bewarf am S-Bahnhof Hellerhof zudem Mitarbeitende der Deutschen Bahn mit Flaschen und Sprühdosen. Polizei sichert Videomaterial.

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte einer Personengruppe, die am Freitagabend (14. April) am S-Bahnhof Hellerhof die Fahrgäste der S 6 in Aufregung versetzt haben. Gegen 23 Uhr soll – kurz vor dem Halt Hellerhof – zunächst die Notbremse des Zugs gezogen worden sein. Anschließend sollen rund 30 Personen aus der S 6 gesprungen sein und diese auf einer Länge von 35 Metern mit Lackfarbe besprüht haben. Die Polizei sicherte Beweise und Videoaufzeichnungen. Die Tatverdächtigen blieben bislang unbekannt, heißt es im Bericht der Bundespolizei weiter. Die alarmierten Beamten konnten bei Erreichen des Ereignisortes keinen Tatverdächtigen mehr feststellen.

Gruppe flüchtete Richtung Stadtgebiet

Laut Zeugenaussagen flüchtete die Gruppe in Richtung Stadtgebiet. Reisende im Zug berichteten, dass die Notbremse bei Halt Düsseldorf-Hellerhof von acht Personen betätigt wurde. Einschreitende Mitarbeitende der „DB Sicherheit“ wurden auf dem Bahnsteig dann mit den Sprühdosen und Flaschen beworfen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Hinterlassene Sprühdosen und Flaschen wurden als Beweismittel sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen, der Sachbeschädigung sowie der gefährlichen Körperverletzung im Versuch wurde eingeleitet.

