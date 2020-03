Düsseldorf: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Holthausen

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Kriminalpolizei fahndet nach zwei Unbekannten, die einen Geldautomaten in einer Bank im Stadtteil Holthausen gesprengt haben.

Seit dem frühen Sonntagmorgen fahndet die Düsseldorfer Kriminalpolizei nach zwei Tatverdächtigen, die einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Holthausen gesprengt haben. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Anwohner der anliegenden Ritastraße waren gegen 2 Uhr von einem lauten Knallgeräusch aufgeschreckt worden. Anschließend beobachteten sie, wie zwei vermummte Tatverdächtige in einem Fahrzeug über die Kölner Landstraße Richtung Itterstraße flohen. Die alarmierten Polizeibeamten fanden dann den aufgesprengten Geldautomaten im Vorraum der Bankfiliale vor. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die KTU (Kriminaltechnische Untersuchung) der Düsseldorfer Polizei übernahm vor Ort die Spurensicherung.

Fluchtfahrzeug hatte Heinsberger Kennzeichen

Das Fluchtfahrzeug soll laut Zeugen ein schwarzer Mercedes Benz Coupe mit Heinsberger Städtekennung (HS), der Buchstabenfolge PN sowie vier unbekannten Zahlen (HS-PN-????) sein. Die Männer waren dunkel gekleidet und trugen Skimasken. Einer der Tatverdächtigen soll eine kräftige Statur haben.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen? Wer kann Angaben zum weiteren Fluchtweg der Täter, deren Identität oder Aufenthaltsort machen? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-870-0.