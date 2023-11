Düsseldorf: Tote Person nach Gewalttat in Mehrfamilienhaus

Düsseldorf. Nach einer Bluttat in einer Wohnung in Düsseldorf-Rath kam für eine Person jede Hilfe zu spät. Der mutmaßliche Täter ist schwer verletzt.

Bluttat im Düsseldorfer Stadtteil Rath: Am Sonntagmittag (19. November) gegen 11.40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zur Straße „Rather Broich“ alarmiert.

Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln

Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses eine Gewalttat, bei der eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt wurde. Die schwer verletzte Person musste mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Umfangreiche Spuren wurden in der Wohnung gesichert. „Bei der schwer verletzten Personen handelt es sich um den mutmaßlichen Täter“, so ein Sprecher der Polizei auf NRZ-Anfrage.

Während der Rettungsarbeiten musste der Rather Broich komplett gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe dieser Gewalttat sind laut Polizei noch völlig unbekannt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf