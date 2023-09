Düsseldorf: Täter flüchtig nach Sprengung von Geldautomaten

Lierenfeld. Im Vorraum eines Supermarktes haben unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Sie sind immer noch flüchtig. Was bekannt ist.

Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Lierenfeld gesprengt. Der Automat habe im Vorraum eines Supermarktes an der Reisholzer Straße gestanden. Gegen 2.35 Uhr hätten Zeugen eine Explosion im Vorraum des Geschäfts gemeldet. Ihrer Aussage nach seien mehrere Unbekannte nach der Detonation in einem schwarzen VW Golf 8 GTI geflohen. Über die Höhe ihrer Beute oder die Richtung, in welche sie geflohen sein könnten, sei nichts bekannt, heißt es im Polizeibericht.

Geldautomat stand in Wohnhaus

Der Geldautomat habe in einem Wohn- und Geschäftshaus gestanden. Im Erdgeschoss sei durch die Explosion ein erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzte Personen gebe es aber nicht zu beklagen.

Noch Sprengmittel am Tatort?

Die Polizei ließ ferner vermelden, dass dank ihrer „umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mutmaßliche Tatmittel aufgefunden werden“ konnten. Diese hätten sich in der Nähe des Tatortes befunden und seien aus Sicherheitsgründen von einem Entschärfer kontrolliert gesprengt worden.

