Düsseldorf: Stadt ändert Online-Formular nach NRZ-Bericht

Auch die Stadtverwaltung hat den NRZ-Bericht „’Geisterschild“ irritiert Autofahrer“ mit Interesse gelesen. In dem Artikel ging es um ein – wohl vergessenes – temporäres Halteverbot in Bilk.

Das Schild steht auf der Suitbertusstraße ohne weitere Angaben seit zwei Jahren herum. Auf der städtischen Internetseite https://www.duesseldorf.de/formulare/strassenschaeden-melden können Düsseldorferinnen und Düsseldorfer seit jeher Schäden melden, bei der es auch die Rubrik „Verkehrsschilder“ gibt. Dort kann man dann „verblasst“, „verdreht“ oder „verschmutzt“ anklicken, den Punkt „vergessen“ gab es bislang nicht. Nach dem NRZ-Bericht wurde dies nun geändert.

„Zumindest bei dem Hinweis, dass im Formular bei den Verkehrsschildern der Eintrag ‘vergessen’ fehlt, können wir nun schnellen Vollzug melden“, so ein Stadtsprecher. „Wir fanden die Anregung passend und haben die Option umgehend aufgenommen! Zwar sind unsere Ämter immer bemüht, nach Baumaßnahmen oder ähnlichem alle Schilder wieder einzusammeln, manchmal kann aber doch eines durchgehen.“

