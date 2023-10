Düsseldorf: Sprayer-Duo legt Bahnverkehr lahm

Insgesamt 804 Minuten Verspätung bei 27 Zügen, vier Umleitungen und acht Teilausfälle. Das ist laut Bundespolizei die „Bilanz“ für die am Sonntagnachmittag ein Sprayer-Duo in Düsseldorf verantwortlich gewesen sein soll.

Die beiden Männer (35, 37) hatten um 13.30 Uhr insgesamt zwei Wände mit Grundierungsfarbe in einem Zugtunnel zwischen Derendorf und Düsseldorf-Zoo mit bestrichen. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei alarmiert.

Vor Ort konnten die Uniformierten die beiden Männer dabei beobachten, wie sie das Mauerwerk zweier Wände von insgesamt 5,4 Quadratmetern des Zugtunnels mit hellblauer Farbe grundierten. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Farbeimer, Farbrollen sowie Spraydosen. Die 17 Spraydosen, die nicht zum Einsatz kamen, wurden sichergestellt.

Die beiden Sprayer mussten mit auf die Wache, beide Tatverdächtige konnten aufgrund fehlender Haftgründe die Diensträume der Bundespolizei wieder verlassen. Gegen das Duo wurde jedoch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

