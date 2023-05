Düsseldorf: SPD-Ratsfraktion fordert eine Vorgartensatzung

Düsseldorf. Der Versiegelung von Flächen soll nach neuen rechtlichen Standards entgegengewirkt werden. Nabu-Ortsverband appelliert an die Eigenverantwortung

Die SPD-Ratsfraktion möchte in Düsseldorf das Thema der versiegelten Vorgärten angehen und hat dazu für die Ratssitzung am Mittwoch eine Anfrage gestellt. Dabei soll geklärt werden, welche rechtlichen Maßnahmen die Stadt ergreifen kann, um versiegelten Vorgärten entgegenzuwirken. Versiegelte Flächen wirken sich schlecht auf das Klima aus, da der Boden kein Wasser mehr aufnehmen kann und dadurch mehr Wärme absorbiert.

Zuletzt stand dieses Thema Ende März im Anregungs- und Beschwerdeausschuss auf der Agenda, bei der sich ein Bürger aus Oberkassel über solche versiegelten Vorgärten beschwert hat und eine Vorgartensatzung für Alt-Oberkassel beantragt hatte.

„Juristischer Klärungsbedarf“

Zwar gibt es in Düsseldorf bereits eine Vorgartensatzung, diese sei laut SPD aber „veraltet“. Zudem betont SPD-Fraktionsvorsitzende Sabrina Proschmann, dass die bestehende Satzung „nicht rechtssicher“ sei. „Das Land Nordrhein-Westfalen ist bisher noch nicht hinterher gekommen zu klären, ob eine Satzung von den Kommunen erlassen werden kann.“ Angesichts des Klimawandels sei es aber eben wichtig, dass „so viel Fläche wie möglich entsiegelt bleibt“, so Proschmann weiter. Und dies könne durch eine Vorgartensatzung geregelt werden. „Wir befinden uns in einem juristischen Klärungsbedarf.“ Zudem müsse für jeden Bezirk eine eigene Satzung erlassen werden, da „sie an die jeweiligen Teilgebiete angepasst werden müssen“, sagt Proschmann.

Der Düsseldorfer Nabu-Ortsverband spricht sich allerdings gegen eine Vorgartensatzung aus. „Deutschland gehört bereits zu den Ländern mit den meisten Paragrafen. Wir appellieren daher an die Selbstverantwortung der Menschen“, betont Nabi-Sprecherin Blondin Schiefner-Földessy. Jeder könne nämlich einen Beitrag leisten.

Bepflanzung mit wenig Aufwand

Wenig Verständnis habe man daher für Bürger, die sich aus Zeitgründen für einen Steingarten entscheiden. „Ein gepflasterter Weg zum Haus ist verständlich, aber eine ganze Fläche muss nicht sein.“ Man könne nämlich auf Pflanzen zurückgreifen, die mit wenig Aufwand verbunden sind. „Man kann auf einen naturgerechten Vorgarten anlegen, bei dem man auf Hecken zurückgreift. Diese müssen teilweise nur ein Mal im Jahr zurückgeschnitten werden“, so Schiefner-Földessy. „Auch können Waldstauden eingebracht werden. Sind sie einmal gesetzt, sind sie mehrjährig.“ Und auch sogenannte „Bodendecker“, wie der Storchenschnabel, würde von alleine wachsen.

