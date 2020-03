Düsseldorf setzt bei Parkverstößen auf „Knöllchen online“

Düsseldorf. Städtische Verkehrsüberwachung im Düsseldorfer Ordnungsamt stellt Verwarnpraxis ab Montag, 23. März, um.

Die städtische Verkehrsüberwachung stellt ab kommenden Montag ihre Verwarnmitteilungen an den Fahrzeugen auf „Knöllchen Online“ um. Dies teilte am Freitag die Stadt mit. Dazu wurde die Hinweiskarte, die bei Verwarnungen wegen Falschparkens von den Mitarbeitern am Fahrzeug hinterlegt wird, inhaltlich und optisch neu gestaltet. Es ist nun möglich, sich auf einer Webseite innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach dem Parkvergehen direkt über die Details der begangenen Ordnungswidrigkeit zu informieren und diese sofort durch Zahlung des damit einhergehenden Verwarngeldes abschließend zu erledigen.

Auf jedem Knöllchen ein QR-Code

Dazu ist auf dem Knöllchen jetzt ein QR-Code und eine Kennung angegeben. Ein Rückschluss auf den Fahrzeughalter ist über die angezeigten Daten nicht möglich. Diese Webseite ist über die Eingabe der auf dem Knöllchen angegebenen Internetadresse sowie der aufgeführten Kennung und des Autokennzeichens aufrufbar.

In der Praxis sieht es so aus, dass die Außendienstkräfte der städtischen Verkehrsüberwachung begangene Park- und Halteverstöße über ihre mitgeführten Smartphones erfassen. Sie hinterlassen zu diesem Erfassungsvorgang eine Hinweiskarte am Scheibenwischer des Fahrzeugs – das sogenannte „Knöllchen“. Diese Hinweiskarte war in ihrer Darstellung bisher allgemein gehalten und verwies im Wesentlichen darauf, dass die konkreten Einzelheiten zur begangenen Ordnungswidrigkeit durch ein Schreiben von der Bußgeldstelle an den Fahrzeughalter oder die Fahrzeughalterin dargelegt werden.

Im Jahr 2019 erfolgte dies übrigens in 459.178 Einzelfällen.