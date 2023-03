Düsseldorf: Schützenfeste für Vereine kaum noch planbar

Düsseldorf. Gestiegene Preise, kurzfristige Absagen von Schaustellern: Die Düsseldorfer Schützenvereine stehen nach der Pandemie vor neuen Herausforderungen.

Zwar gibt es keine pandemiebedingten Corona-Einschränkungen mehr, dennoch stehen die Schützen auch in diesem Jahr vor neuen Herausforderungen. Durch die gestiegene Preise in nahezu allen Bereichen wächst bei den Düsseldorfer Vereinen die Sorge um die Finanzierung und Organisation der Schützenfeste. „Schon im vergangenen Jahr hat uns unser Zeltwirt kurz vor der Kirmes mitteilen müssen, dass er nicht mehr in der Lage ist, dass Zelt zu bewirtschaften“, erinnert sich etwa Horst Schlotter, erster Vorsitzender der Garather Schützen. „Und auch in diesem Jahr mussten wir uns einen neuen suchen, weil manche ihr Geschäft aufgegeben haben.“ Doch das sei noch längst nicht das einzige Problem. „Es wird auch schwerer, Musiker zu finden“, betont Schlotter. Viele Kapellen und Spielmannszüge hätten sich aufgelöst. „Und die, die es noch gibt, wird jetzt die Hütte eingerannt. Die Preise sind dementsprechend gestiegen.“

Besucher-Zahlen sind gesunken

Laut Schlotter müssten sich auch die Schützenfest-Besucher dementsprechend auf Preissteigerungen einstellen, auch beim Bier. „Vergangenes Jahr hat ein Bier bei uns 1,80 Euro gekostet. Auf anderen Schützenfesten bis zu 2,20 Euro.“ Darauf müsse man sich in diesem Jahr einstellen. „Ich denke wir werden bei zwei bis 2,20 Euro liegen. Das wäre bei uns eine Steigerung von 20 Prozent.“

Sorgen gibt es zudem darüber, dass es weniger Besucher geben könne. „Die Zahlen sinken schon seit Jahren“, betont Schlotter. „Ich bin der Meinung, dass die Kirmes nur einmal im Jahr ist und darauf kann man sparen.“ Die Garather Schützen wollen sich trotz aller Herausforderungen nicht unterkriegen lassen. „Die Zeiten werden schwerer, aber das wird uns nicht abhalten weiter zu machen.“

Stephan von Dahlen, Pressesprecher des St. Hubertus/St. Sebastianus Schützenvereins Vennhausen, betont indes: „Auch wir kleinen Vereine spüren die kräftig gestiegenen Kosten in allen Bereichen, was zu den Hürden in der Organisation noch hinzukommt.“ So auch bei den Festzelten. „Während früher die Zeltverleiher die Bewirtschaftung eines Schützenzelts auf eigenes Risiko und ohne Kosten für den Verein durchgeführt haben, werden heute oft Zeltmiete und Risikoprämien fällig.“ Zudem können laut Von Dahlen die Schausteller oft keine Platzmiete aufbringen. „Die Preissteigerungen machen es allen Beteiligten schwieriger.“

Die Getränke werden sicherlich teurer

Deshalb müssen sich auch in Vennhausen die Gäste auf höhere Preise, etwa bei Getränken, einstellen. „Wir sind uns nicht sicher, ob es nicht noch eine Bierpreiserhöhung in den nächsten Wochen geben wird.“

Und auch Sebastian Wohlfromm, 2. Chef der Oberkasseler Schützen, sagt: „Leider steigen die Bierpreise und die muss der Zeltwart auch an das Publikum weiter geben.“ Neben den hohen Kosten habe man aber auch weiter mit Corona-Auswirkungen zu kämpfen. „Die Handwerker, die benötigt werden, stehen nicht mehr in so einem vollen Umfang zur Verfügung. Auch die Schausteller sind weniger geworden“, so Wohlfromm. Dennoch wolle man das Beste aus der Situation machen. „Gott sei Dank, gibt es auch bei unseren Mitgliederzahlen keine Einbrüche. Gemeinsam versuchen wir nun, das Fest so attraktiv wie möglich zu gestalten.“

Ständig neue Auflagen machen Probleme

Die gestiegenen Preise sind aber nicht die einzige Hürde. „Noch gravierendere Probleme gibt es durch immer neue Auflagen, die uns von Behörden und aus der Politik erreichen“, betont Rene Krombholz, Sprecher der Bilker Schützen. Deshalb gebe es nicht nur Sorge um die Finanzierung, sondern auch um die Durchführung. „Wir sind im Vereinswesen aber an einem Punkt angekommen, wo ohne fachkundige Hilfe kaum noch die Planung und Durchführung von Festen möglich ist“, erlärt Krombholz. „Steuerberater, Architekten für Zeltaufbau und Schießstand, Fachkräfte für die Erstellung von vorgeschriebenen Lärmschutz- und Sicherheitskonzepten, Medienberater. Selbst für den Verkauf von Kuchen sind Hygieneauflagen und Gesundheitszeugnisse erforderlich.“

Die gestiegenen Preise seien nun ein weiterer erschwerender Faktor. „Die Kosten für Bereitstellung der Stromaggregate sind – sofern sie überhaupt vorhanden waren – neben den Stromkosten in astronomische Höhe gestiegen“, betont Krombholz. „Schausteller sind kaum noch in der Lage, die Umlage der anfallenden Stromkosten aus den Einnahmen zu bezahlen – geschweige denn Standgeld an die Veranstalter.“ Hinzu käme, dass sich Schausteller aus Sicherheitsgründen auf mehrere Veranstaltungen bewerben, um dann dorthin zu gehen, wo es am lukrativsten erscheint. „Oft sagen Schausteller die nicht in Anspruch genommenen Veranstaltungen – wenn überhaupt – erst ein paar Tage vorher ab oder nutzen den Samstag und Sonntag als starke Tage, um dann am Montag klammheimlich abzubauen – trotz anderslautender Verträge“, so Krombholz.

