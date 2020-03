Die Stadt Düsseldorf rüstet sich für die erwartetet Corona-Welle, die auch viele Düsseldorfer infizieren wird. Dazu stehen mehrere Gespräch an. Am Dienstag mit den Krankenhaus-Chefs, Freitag zum einen mit den Wohlfahrtsverbänden und zum anderen mit Vertretern von Sport, Schaustellern und Schützen. Das kündigte Oberbürgermeister Thomas Geisel auf einer Pressekonferenz mit seinen Dezernenten Christian Zaum und Burkhard Hintzsche sowie Klaus Göbels, dem Leiter des Gesundheitsamtes, an.

„Das Vertrauen in unser Gesundheitssystem aufrecht erhalten!“

Kliniken: „Die Welle wird kommen“, machte Klaus Göbels klar und berief sich auf Professor Christian Drosten, den Chef-Virologie der Berliner Charité. Der geht davon aus, dass sich 60 Prozent der Deutschen mit Corona anstecken werden. Aber, so Göbel: So etwas wie in Italien, wo das Gesundheitssystem kollabiert ist, müsse verhindert werden. In Gesprächen mit den Düsseldorfer Kliniken wird geklärt, wie viele Kapazitäten sie bereit stellen können, in welchen Kliniken in der Stadt Corona-Patienten untergebracht werden können. Engpässe könnte es bei den Intensivbetten geben. Göbels lobte die schnelle Einrichtung des Diagnostikzentrums durch die Stadt, wo sich Patienten melden können. Das werde von anderen Städten und Kommunen gelobt, die eventuell nachziehen woll. Geisel betonte: „Wir wollen das Vertrauen in unser Gesundheitssystem aufrecht erhalten!“ Man solle nicht Gefühl haben, es Rolle eine Welle auf uns zu, der man nicht gewachsen sind.

Solidaritätssystem: Da vor allem ältere Personen durch das Virus in Gefahr sind, sollten diese möglichst daheim bleiben und nicht unter Menschen gehen. Um deren Versorgung sicherzustellen, wird die Stadt mit den Wohlfahrtsverbänden ein Solidaritätssystem aufbauen, wie Stadtdirektor Burkhard Hintzsche ankündigte. Dazu wird ab Samstag eine spezielle Rufnummer geschaltet. Hier können sich vor allem Senioren melden, um deren Außenkontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Einkäufe und andere Dienstleistungen sollen für sie übernommen werden. OB Geisel appellierte aber an alle Düsseldorfer, derartige Hilfeleistungen anzubieten: „Die meisten wissen ja, wer besonders gefährdet ist.“ Die Telefonnummer wird morgen bekannt gegeben und ist ab Samstag freigeschaltet.

Veranstaltungen: Per Verfügung aufgrund des Erlasses des Landes sind in Düsseldorf alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten. Veranstalter, die sich nicht daran halten, bekommen ein Bußgeld in Höhe von 50.000 Euro aufgebrummt. Ordnungsdezernent Christian Zaum kündigte stichprobenartige Kontrollen durch die Stadt an. Aber ohnehin sind schon sehr viele Veranstaltungen abgesagt worden bis weit ins Frühjahr. „Das ist problematisch, weil der Erlass des Landes ,bis auf weiteres’ gilt“, sagte OB Geisel und fragte, was mit dem Japan-Tag im Mai oder der Kirmes im Juli ist. Würde die Kirmes beispielsweise jetzt abgesagt, werden viele Kosten für Planungen gespart. „Andererseits wollen wir aber nicht, dass jetzt schon Events abgesagt werden, die erst in vier Monaten stattfinden, wenn sich die Lage möglicherweise wieder entspannt hat.“ Um die Situation zu klären, wird es morgen Abend ein Gespräch geben mit Vertretern von Sport, Schützen und Schaustellern.

Schulen: Eine Schließung von Schulen und Kitas hält die Düsseldorfer Stadtführung derzeit für nicht angebracht. Unter anderem wegen des anstehenden Abiturs. Lediglich in einzelnen, begründeten Fällen wäre dies eine Maßnahme.