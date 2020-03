Düsseldorf: Rheinufertunnel nach Unfall Stunden gesperrt

Symbolbild. Der Rheinufertunnel ist am Mittwochmorgen wegen eines Unfalls für mehrere Stunden gesperrt worden.

Düsseldorf/Dinslaken. Ein Unfall im Rheinufertunnel führt am Morgen in Düsseldorf zu langen Staus. Die Fahrbahnen wurden für mehrere Stunden gesperrt.

Wegen eines Unfalls ist der für den Berufsverkehr wichtige Rheinufertunnel in Düsseldorf am Mittwochmorgen in Richtung Süden für dreieinhalb Stunden gesperrt worden. Eine 30-jährigen BMW-Fahrerin aus Dinslaken war mit ihrem Wagen gegen eine Betonwand geprallt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht bei dem Unfall beteiligt. Gegen 5.56 Uhr war es zu dem Unfall gekommen. Die Frau war in Fahrtrichtung Neuss unterwegs. In Höhe der Zufahrt zum Altstadt-Parkhaus hatte sie plötzlich die Kontrolle über das Auto verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Wand. Die BMW-Fahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall kam es in der Düsseldorfer Innenstadt zu erheblichen Staus im morgendlichen Berufsverkehr, vor allem beim Verkauf aus Richtung Norden auf der B8 und der Cäcilienallee. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW mussten sich Autofahrer zeitweise auf eine Verspätung von 45 bis 60 Minuten einstellen. (mit dpa)