Düsseldorf: Rheinufertunnel nach schwerem Unfall gesperrt

Düsseldorf. Ein Unfall im Rheinufertunnel führt am Morgen in Düsseldorf zu langen Staus. Die Fahrbahnen in Richtung Unterbilk wurden gesperrt.

Wegen eines Unfalls ist der für den Berufsverkehr wichtige Rheinufertunnel in Düsseldorf am Mittwochmorgen in Richtung Süden gesperrt gewesen. Eine schwangere Autofahrerin sei bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Laut Polizei wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Andere Fahrzeuge waren demnach nicht beteiligt, hieß es. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Durch die Sperrung kam es zu Staus in der Innenstadt.

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW mussten sich Autofahrer auf eine Verspätung von 45 Minuten einstellen. (dpa)