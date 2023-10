Düsseldorf Rettungswagen stößt bei Einsatz mit Opel zusammen

Ein Rettungswagen wurde in Düsseldorf in einem Unfall verwickelt.

Düsseldorf. Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem anderen Fahrzeug an einer Kreuzung in Düsseldorf-Holthausen. Dabei wurde eine Frau verletzt.

Ein Rettungswagen ist bei einer Einsatzfahrt mit einem anderen Fahrzeug zusammen gestoßen. Der Crash ereignete sich am Mittwochvormittag an der Paul-Thomas-Straße/Ecke Münchener Straße in Düsseldorf-Holthausen.

Krankenwagen war mit Blaulicht unterwegs

Gegen 9.40 Uhr befand sich der Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt zu einem internistischen Notfall. Dabei querte der Krankenwagen den Kreuzungsbereich Paul-Thomas-Straße/Münchener Straße. Während der Fahrt machte die Besatzung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zu dem Zusammenstoß mit einem grünen Opel. Dabei wurde die Fahrerin des Opels leicht verletzt.

Weiterer Rettungswagen entsandt

Umgehend verschaffte sich die Besatzung des Rettungswagens einen ersten Überblick über die Verletzungen der Fahrerin und informierte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über den Unfall. Diese schickte zunächst einen zusätzlichen Rettungswagen zum primären medizinischen Notfall sowie im Anschluss den Führungsdienst der Feuerwehr, einen weiteren Rettungswagen und die Polizei zur Unfallstelle.

Die Fahrerin des Opels wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Einsatzstelle vorsorglich für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

