Düsseldorf: Restaurant „Setzkasten“ erhält Michelin-Stern

Düsseldorf. Große Ehre für das Restaurant „Setzkasten“ in Düsseldorf. Der Restaurantführer „Guide Michelin“ hat dem Lokal seinen ersten Stern verliehen.

Wer hat sich einen Stern erkocht und wer hat einen verloren? Die Gourmetbibel Guide Michelin veröffentlicht jedes Jahr ein Ranking der Spitzengastronomie in Deutschland. Am Dienstag wurde die Bewertung veröffentlicht. Für die Gastro-Szene in Düsseldorf gab es eine gute und eine schlechte Nachricht.

Denn: Während sich in der Topliga der Restaurants mit zwei und drei Sternen nichts änderte, meldete der Gourmetführer in seiner Ausgabe für 2020 bei den Ein-Sterne-Lokalen einige Bewegung: Vier verloren die Auszeichnung fünf neue kamen dazu.

„Nenio“ Düsseldorf schloss im vergangenen Jahr

Neu in dieser Liga spielt der „Setzkasten“ - ein Restaurant, das im Keller eines Düsseldorfer Supermarkts an der Berliner Allee liegt.

Nicht mehr vertreten in der Topliga der Restaurants ist das „Nenio“ in Düsseldorf. Das Restaurant auf der Klosterstraße hatte Inhaber und Koch Bastian Falkenroth im vergangenen Jahr geschlossen. Falkenroth zog weiter und eröffnete sein Restaurant „Goldgelb“ auf Sylt. (red mit dpa)

Die Liste der Sternerestaurants in Düsseldorf