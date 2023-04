Düsseldorf: Raser flüchtet zu Fuß aus seinem Auto

Im Rahmen der landesweiten Aktion „Rot gegen Raser“ nimmt die Polizei Autoraser besonders in den Fokus.

Düsseldorf. Am „Car-Freitag“ kontrollierten Stadt und Polizei mehr als 60 Pkw in Düsseldorf. Ein Fahrer versuchte zu Fuß Reißaus zu nehmen – vergeblich.

Am Karfreitag kontrollierten Polizei und Stadt bis in die frühen Abendstunden über 60 Fahrzeuge und Fahrer rund um Corneliusplatz und Königsallee. Auch potenzielle Raser nahm die Polizei im Rahmen der landesweiten Aktion „Rot gegen Raser“ in den Fokus.

Sechs Autos und ein Führerschein beschlagnahmt

Bei 13 Fahrern schrieben die Polizisten Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zweimal mussten auch Strafanzeigen wegen Beleidigung gegen Polizeibeamte geschrieben werden. Insgesamt entnahmen die Beamten drei Blutproben wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise Betäubungsmitteln. Sechs Fahrzeuge und ein Führerschein wurden während der Kontrollen am „Car-Freitag“ sichergestellt. 27 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und 36 Verwarnungsgelder ergaben sich in der Kontrollstelle. 91 weitere Anzeigen und 291 Verwarngelder wurden während der Geschwindigkeitskontrollen rund um Düsseldorf ausgesprochen.

Auch Fluchtszenen gab es: Ein 22-jähriger ohne Fahrerlaubnis flüchtete zu Fuß aus seinem Auto. Er konnte nach etwa 500 Metern festgenommen werden. Sein Beifahrer flüchtete mit dem Fahrzeug und wurde dann auf der A 46 Richtung Wuppertal in Höhe Eller vorläufig festgenommen, so die Polizei.

