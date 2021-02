Düsseldorf: Radler entreißt Seniorin die Handtasche

Düsseldorf. Ein Mann hat am Dienstagabend einer Seniorin die Handtasche von der Schulter gerissen. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung.

Nach einem Raub am Dienstagabend in Garath sucht die Polizei Zeugen. Einer 72 Jahre alten Frau war die Handtasche von einem unbekannten Radfahrer entwendet worden.



Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war die Seniorin zur Tatzeit zu Fuß auf dem Gehweg parallel zur Frankfurter Straße in Richtung Matthias-Erzberger-Straße unterwegs. Dabei hielt sie ihre Handtasche in der linken Hand. In Höhe der Matthias-Erzberger-Straße näherte sich dann ein Unbekannter auf dem Fahrrad von hinten, entriss der Frau die Handtasche und brachte die Seniorin dadurch beinahe zu Fall. Er flüchtete anschließend in Richtung Carl-Severing-Straße.

Polizei sucht Unbekannten mit Täterbeschreibung

Der Räuber ist männlich, etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Mütze bekleidet. Er war auf einem dunklen Herrenrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Raubkommissariat (KK 13) zu wenden.