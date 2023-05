Düsseldorf: Radfahrerin nach Crash lebensgefährlich verletzt

Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht.

Düsseldorf. Schlimmer Unfall auf der Witzelstraße im Stadtteil Bilk: Eine 24-jährige Radlerin wurde nach einer Kollision mit einem BMW schwer verletzt.

Schlimmer Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bilk: Bei dem Crash zwischen einem Fahrrad und einem Pkw, der sich gegen 9.25 Uhr ereignete, wurden eine Radfahrerin lebensgefährlich und ein Pkw-Fahrer schwer verletzt.

Mercedes fuhr auf stehenden Pkw auf

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war zuvor ein 82-jähriger Mann aus Monheim mit seinem BMW von der Moorenstraße nach rechts auf die Witzelstraße abgebogen. Im dortigen Kreuzungsbereich musste er vor der kombinierten Fußgänger- Radfahrerfurt warten, um dort eine Radfahrerin passieren zu lassen. Die Frau fuhr mit ihrem Rad bei Grün von der Schlossmannstraße aus kommend über die Witzelstraße in Richtung Universität. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte plötzlich ein 20-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Mercedes auf das Heck des vor ihm stehenden BMW. In der Folge geriet der BMW-Fahrer auf die Fußgänger-Radfahrerfurt und erfasste die Radfahrerin. Die 24-jährige Kölnerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in eine Klinik.

Der Mercedes-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, dauern an. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die sich unter 0211/8700 melden können.

