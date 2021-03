Düsseldorf: Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Düsseldorf Ein 48-jähriger Radler hat sich bei einem Unfall in Düsseldorf schwer verletzt. Er hat wohl ein Auto zu spät gesehen, so die Polizei.

Ein 48-jähriger Radfahrer hat sich am Montagnachmittag schwer verletzt, als er in Mörsenbroich mit einem Pkw zusammen stieß. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 48-Jährige mit seinem Lastenfahrrad auf dem Vogelsanger Weg in Richtung Münsterstraße unterwegs.

Als der Düsseldorfer in die Opitzstraße einbiegen wollte, habe er den entgegenkommenden Pkw eines 21-Jährigen zu spät gesehen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Dabei verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren. In der Zeit blieb der Vogelsanger Weg für etwa 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Sachschaden von rund 5000 Euro

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.