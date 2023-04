Düsseldorf: Prozess gegen Katalysator-Diebe beginnt

Vier mutmaßliche Katalysatordiebe sind am Landgericht in Düsseldorf angeklagt (Archivfoto).

Düsseldorf. In Düsseldorf stehen vier Männer wegen bandenmäßigen Katalysator-Diebstählen vor Gericht. Wie die Ermittler ihnen auf die Schliche gekommen sind.

Vier mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Katalysator-Bande stehen von Mittwoch an in Düsseldorf vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen schweren Bandendiebstahls angeklagt. Die vier Männer im Alter von 24 bis 29 Jahren sollen im vergangenen Jahr in Düsseldorf, Neuss und Langenfeld an beteiligt gewesen sein. Ihnen werden 14 Fälle zur Last gelegt.

In nicht einmal drei Minuten hätten die Diebe ein geparktes Auto aufgebockt und den darunter verbauten Katalysator abgesägt, hatte die Polizei berichtet. und Tatwerkzeug waren bei ihnen gefunden worden. Auf die Spur der Bande waren Düsseldorfer Ermittler durch die Auswertung der Mobilfunkzellen-Daten in der Nähe der Tatorte gekommen. An einem Wagen der Bande konnten die Ermittler zudem einen GPS-Peilsender anbringen. Hinzu kamen Bilder von Überwachungskameras. Einer der Männer soll geständig sein. (dpa)

