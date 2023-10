Düsseldorf: Polizei stoppt Unfall-Auto einer Mietwagenfirma

Düsseldorf. Polizisten zogen im Stadtteil einen Toyota aus dem Verehr, der nur noch auf drei Rädern fuhr.

Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Düsseldorf-Pempelfort ein nicht mehr verkehrssicheres Auto einer Mietwagenfirma gestoppt.

Hinterreifen berührte nur noch die Hälfte der Straße

Die Beamtinnen und Beamten staunten nicht schlecht, als ihnen gegen 11 Uhr auf der Eulerstraße ein schwarzer Toyota Corolla mit deutlich schiefstehendem rechten Hinterrad entgegenfuhr. Bereits auf den ersten Blick fiel auf, dass der Hinterreifen nur noch zur Hälfte die Straße berührte. Die andere Hälfte schwebte frei in der Luft und hatte keinerlei Kontakt zur Fahrbahn.

Hinzukommend gab es laut Polizei Abriebspuren an der Felge und Lackspuren auf dem darüberliegenden Radkasten. Zweifelsfrei handelte es sich für die Kollegen vor Ort um einen Schaden, der durch einen Verkehrsunfall verursacht worden sein musste. Mit dem Vorwurf konfrontiert, gab der Fahrer an, der Chef wisse von dem Schaden und dieser solle bald repariert werden. Da solche Reparaturen aber Zeit und Geld kosten würden, müsste der Mietwagen jedoch einfach weiter für den gewerblichen Personentransport eingesetzt werden, so der Mitarbeiter weiter zur Polizei.

Kennzeichen wurde noch vor Ort entstempelt

Bei näherer Untersuchung in einer Prüfstelle bestätigte sich der verkehrsunsichere Zustand. Der Wagen hatte eine verformte Achsaufhängung, die für den Schiefstand des Rads verantwortlich war. Auch der hintere Stoßfänger wies starke Beschädigungen auf. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt, die Kennzeichen vor Ort entstempelt. Sowohl den Fahrer als auch den Halter des Fahrzeugs erwarten nun Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

