Düsseldorf: Polizei schnappt Diebe und sichert „Jammer“

Die Polizei kontrollierte nach zuletzt häufig gemeldeten Diebstählen aus Autos am Donnerstagabend verstärkt im Bereich des Düsseldorfer Hauptbahnhofs.

Düsseldorf. Zwei Männer verschafften sich mithilfe eines Störsenders Zugang zu einem Jeep und bestahlen den Besitzer. Polizisten nahmen sie kurz darauf fest.

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Diebstählen aus Autos rund um den Hauptbahnhof gekommen war, waren Polizeibeamte am Donnerstagabend verstärkt in diesem Bereich unterwegs. Schließlich ertappten die zivilen Beamten eines Einsatztrupps zwei „alte Bekannte“ (30 und 36 Jahre alt) beim Diebstahl.

„Jammer“ verhinderte Abschließen des Autos

Die beiden Männer hatten sich einem Jeep genähert, der auf der Immermannstraße einparkte. Sie nutzen einen Störsender, genannt „Jammer“, um unbemerkt das Verschließen des Wagens mit dem kontaktlosen Schlüssel zu verhindern. Nachdem der Geschädigte nicht mehr in Sichtweite war, entwendeten die Männer eine Uhr aus dem Jeep und gingen in Richtung Karlstraße. Dort konnten sie durch Polizisten festgenommen werden.

Die Uhr wurde dem Geschädigten zurückgegeben. Die Männer wurden festgenommen, mussten jedoch laut Polizei am wegen fehlender Haftgründe entlassen werden.

