Düsseldorf: Polizei durchsucht Schule nach Sprengsatz

Düsseldorf. Nach Äußerungen eines offenbar psychisch gestörten Mannes wurde eine Realschule im Stadtteil Unterbilk durchsucht.

Ein 23-jähriger Solinger hat in der Nacht zum Mittwoch die Düsseldorfer Polizei in Atem gehalten. Der Mann sei am Hauptbahnhof vor der Wache der Bundespolizei aufgetaucht, berichtete eine Sprecherin. Als Beamte ihn durchsuchten, stießen sie in seiner Tasche auf verdächtige Gegenstände, die sie veranlassten, einen Bombenexperten hinzuzuziehen. Ob es sich tatsächlich um einen Sprengsatz handelte, blieb zunächst unklar.

Polizei gab in der Nacht Entwarnung

Nach entsprechenden Äußerungen des psychisch auffälligen Mannes entschloss sich die Polizei, noch vor Schulbeginn am Mittwochfrüh die Flora-Realschule im Stadtteil Unterbilk mit Spürhunden zu durchsuchen. Dabei sei aber nichts Gefährliches entdeckt worden, heißt es im Polizeibericht.

