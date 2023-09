Düsseldorf: Polizei beschlagnahmt Falschgeld am Hauptbahnhof

In einer Bank im Düsseldorfer Hauptbahnhof versuchte ein Mann (24) 62 100-Dollar-Banknoten einzuzahlen. Der Bankmitarbeiter rief die Bundespolizei hinzu, da er nach Prüfung feststellte, dass es sich um gefälschte Scheine handelte.

Beamte der Bundespolizei zogen das Falschgeld ein und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der junge Mann wollte sich nicht zur Sache äußern und wurde zunächst der Wache zugeführt. Das Falschgeld wurde beschlagnahmt.

Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld wurde der Mann freigelassen.

