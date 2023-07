Düsseldorf: Passagiere sauer wegen Billig-Airlines

Düsseldorf. Düsseldorf Flughafen: Airlines gehen aus Kostengründen immer häufiger Wetleasing-Verträge ein. Die Verlierer sind dabei die Passagiere.

Condor gebucht, mit Heston Airlines aus Litauen oder Marabu aus Estland geflogen. Eurowings gebucht und Flieger von Avion Express aus Malta oder Air Baltic aus Lettland geflogen. Für Passagiere, die von oder nach Düsseldorf fliegen, keine Seltenheit. Denn renommierte deutsche Fluggesellschaften setzen immer öfter auf Airline-Partner, vorzugsweise aus osteuropäischen Billiglohn-Ländern. Weil sie zwar Flüge verkaufen, aber nicht genügend Flugzeuge haben. Passagiere, die bewusst eine deutsche Airline gebucht haben, fühlen sich getäuscht und sind sauer.

Verärgerung auch bei der „Unabhängigen Flugbegleiter-Gewerkschaft“ (Ufo) und der Piloten-Gewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ (VC). Beide fordern das Eingreifen der zuständigen Behörden gegen das Wetleasen, wie das Anmieten von Flugzeugen inklusive Crews durch andere Gesellschaften genannt wird.

Mittel zur Kostensenkung

In der Vergangenheit wurde dieses Verleihgeschäft zwischen Fluggesellschaften genutzt, um temporäre Überkapazitäten und zeitweisen Mehrbedarf auszugleichen. Doch der Berufsverband der Pilotinnen und Piloten beobachtet die zunehmende Ausweitung von Wetleasing als „dauerhaftes Mittel zur Kostensenkung und damit verbundenem Sozialdumping“: „Neuerdings operieren immer mehr auf dieses Geschäftsmodell spezialisierte Unternehmen mit teils undurchsichtigen Beschäftigungspraktiken auf dem Markt“. Cockpit-Präsident Stefan Herth: „Das derzeit immer stärkere Aufkommen von Wetleasing ist nichts anderes als die nächste Form von Sozialdumping. Teils etablierte Airlines nutzen Subunternehmen, entziehen sich ihrer Verantwortung für umfassendes Personalmanagement und unterstützen damit sogar Konkurrenz zu Lasten unserer Volkswirtschaft – statt sich mit den Gewerkschaften auf zukunftsfähige individuelle Lösungen für saisonale Schwankungsabdeckungen zu verständigen.“

Ein grundsätzlich falscher Ansatz?

Ähnlich sieht das Christian Bötte-Lüdemann von Ufo, der Wetlease grundsätzlich für einen falschen Ansatz hält: „Das ist ein Geschäftsmodell deutscher Arlines, die das deutsche Tarifgefüge bei Lohn- und Arbeitsstandards unter Druck setzt.“ Denn heimische Gesellschaften könnten auf das niedrigere Lohnniveau und extremere Arbeitszeiten bei ausländischen Partnern verweisen. Ufo spricht von „Wahnsinn“ und fordert: „Wer in Deutschland fliegt, muss deutsche Standards anbieten.“

Auch eine Auswirkung für Passagiere durch Wetlease: Maschinen von Avion Express Malta, die für Eurowings in Urlaubsgebiete startet, haben teilweise eine engere Bestuhlung als Flieger der Original-Eurowings. Trotzdem werden die vorderen Sitze wegen angeblicher Beinfreiheit für 22 Euro Aufpreis (für Mallorca-Flüge) verkauft. „Beinfreiheit, die es nicht gibt“, so ein Passagier. „Als normal-großer Mann konnte ich nur schräg in der Reihe sitzen.“ Er fordert von Eurowings seine gezahlten 22 Euro für breiteren Sitzabstand zurück. Das war im Mai. Gehört hat er seit dem nichts mehr...

„Nur gegen Aufpreis“

Viele Crews von Airline-Partnern, die deutsche Airlines einsetzen (bei Condor laut Homepage unter anderem Marabu oder Bulgaria Air), sprechen kein Deutsch, Ansagen gibt’s teils nur auf Englisch. Besonders ärgerlich: Passagiere erfahren bei der Buchung oft nicht, dass sie eine deutsche Airline gebucht haben, aber in einem Flugzeug samt Crew aus Vilnius in Litauen fliegen. Condor ignoriert Passagier-Beschwerden, verweigert kostenlose Umbuchungen auf Original-Condor. „Nur gegen Aufpreis“, so die Hotline. Machen können Passagiere dagegen nichts: Mit dem Ticketkauf haben sie die Geschäftsbedingungen akzeptiert, wonach sie auch mit einem Airline-Partner transportiert werden können...

Kundenservice überlastet

Bei Eurowings häufen sich Beschwerden beim Kundenservice: Passagiere, die Plätze mit mehr Beinfreiheit gebucht, aber nicht erhalten haben. Eine Passagierin hatte gegen Aufpreis eine Reihe im vorderen Teil des Fliegers gebucht, wurde aber nach dem Einsteige-Vorgang kommentarlos in eine Reihe hinten ins Flugzeug gesetzt.

Eurowings lässt sich Zeit mit Bearbeitung von Beschwerden. Das kann Monate dauern. „Wir können die Verärgerung der Kund:innen verstehen und bedauern die Unannehmlichkeiten“, heißt es bei Eurowings. Der Kundenservice habe aber aktuell noch eine Menge Fälle zu bearbeiten, die unter anderem durch Streiks an den Flughäfen in den vergangenen Wochen entstanden sind.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf