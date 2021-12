Düsseldorf: Opposition nennt Haushalt „Verschuldungsorgie“

Düsseldorf. Etat in Höhe von 3,3 Milliarden Euro wurde mit den Stimmen von CDU und Grünen verabschiedet. 132 Millionen werden aus der Rücklage genommen.

Die Haushaltssitzung des Stadtrates im CCD Congress Center der Messe zog sich naturgemäß in die Länge. Bis in den späten Abend wurde über den Etat für das Jahr 2022 diskutiert. Der Haushalt fürs kommende Jahr wurde mit den Stimmen von CDU und Grüne sowie des Oberbürgermeisters verabschiedet. Alle anderen stimmten gegen den Etat. Der verabschiedete Haushalt 2022 hat ein Gesamtvolumen von 3,3 Milliarden Euro. Erträgen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 3,3 Milliarden Euro gegenüber. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 132,6 Millionen Euro gilt der Haushalt als fiktiv ausgeglichen.

Kritik an der voll gestopften Tagesordnung

Es gab zuvor grundsätzliche Kritik an der voll gestopften Tagesordnung. Bis es zu den eigentlichen Etatberatungen kam, musste vom Gremium zunächst über 42 Punkte beraten werden. SPD-Fraktionschefin Marina Spillner sprach von einem „Antrags-Tsunami“. In solcher Kürze Entscheidungen durchzuwinken, spräche gegen transparente Haushaltsberatungen und entwerte die Arbeit der Ausschüsse, so Spillner.

Viele der Themen waren tatsächlich zuvor in den Fachgremien diskutiert, aber nicht entschieden worden. Julia Marmulla setzte noch einen drauf. „Dass die Tagesordnung so aussieht wie sie aussieht, spricht von Missmanagement“, so die Linken-Sprecherin. Ihre Fraktion hatte vor Sitzungsbeginn den Antrag gestellt, Themen wie Oper, Baumfällungen in Airport-City oder Umgestaltung des Heine-Platzes von der Tagesordnung zu nehmen. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Beginn einer großen „Verschuldungsorgie“

Die FDP lehnte den Haushalt ebenso wie SPD, Linke, Partei/Klima-Fraktion, AfD und Tierschutz/Freie Wähler ab. Man stünde mit diesem Etat am „Beginn der Verschuldungsorgie, die die Stadt lange nicht mehr erlebt hat“, meinte Fraktionschef Manfred Neuenhaus. Und in Richtung Grün-Schwarz: „Sie lassen die nächsten Generationen alles bezahlen, und das ist unfair.“

Den größten Gesprächsbedarf gab es ansonsten – neben der Oper – tatsächlich bei den Baumfällungen in der Airport-City, wo ein kleines Wäldchen neuen Bürogebäuden zum Opfer fallen wird. Während der Debatte gab es einen Schlagabtausch zwischen Grüne und FDP. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die sich mit ihrer Fraktion gegen die Baumfällungen stellte, schoss gegen den Bündnispartner der CDU. „Ich bin überrascht über die ideologische Wende bei den Grünen und über das Klimamanagement, denn jede Baumfällung ist eine Sünde“, so die FDP-Frontfrau. Grünen-Sprecher Norbert Czerwinski warf den Liberalen Heuchelei vor. „Als es um das Konzert von Ed Sheeran auf dem Messeparkplatz ging, waren Ihnen die Baumfällung wurscht.“

Investor beteiligt sich an Platzgestaltung

Die Abholzung des Wäldchens wurde – ebenso wie der Bau des stark kritisierten Lichthofs am neuen Heine-Platz – mit schwarz-grüner Mehrheit beschlossen. Was den Heine-Platz betrifft, sprach die Opposition von einer „Platzgestaltung zu Gunsten des Investors“. Der neue Lichthof entsteht vor dem Basement des neuen Kaufhof des Westens, das 2023 eröffnet werden soll. Die Signa-Gruppe hat vor Ort den Umbau des früheren Carsch-Haus übernommen. Wie aus einer Unterlage für den nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung hervorgeht, wird sich die zu Signa gehörende Carsch-Haus GmbH mit bis zu 5,5 Millionen Euro an der Platzgestaltung beteiligen.

