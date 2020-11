Düsseldorf: Neubau für Covid-Patienten in Rekordzeit fertig

Düsseldorf. In Rekordzeit hat die Uniklinik Düsseldorf eine Gebäude fertig stellen lassen, in dem Covid-19-Patienten behandelt werden können.

In Rekordzeit hat die Uniklinik Düsseldorf (UKD) eine räumlich vollständig getrennte Neubau-Einheit zur Versorgung von Infektionspatienten erbaut. Das Gebäude, das in Modulbauweise errichtet worden ist, bietet 18 Intermediate-Care- (IMC) und 25 Intensivpatienten Platz. Die Uni verfügt damit laut eigener Aussage über die aktuell modernste Intensiveinheit Europas. Es werden dort schon die ersten Kranken behandelt. Auf Grund der – historisch gewachsenen – Campusstruktur der Uniklinik musste die Therapie von schwer erkrankten Covid-19-Patienten bisher an mehreren verschiedenen Orten auf dem Gelände erfolgen. „Mit dem Modulbau kann das UKD zukünftig die Behandlung von Covid-19 Patienten weitgehend in einem Gebäude konzentrieren und damit auch vom restlichen Krankenhausbetrieb besser abkoppeln“, so Prof. Frank Schneider, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender.

Personalkampagne ist angelaufen

Bei einer drastischen Zunahme von Einlieferung infizierter Patienten sah die Stufenplanung des UKD bisher im Notfall auch vor, dass dann OPs und Aufwachräume als improvisierte Intensivstationen mit Beatmung genutzt werden müssten. Mit dem Modulbau gibt es nun wesentlich mehr Reserven an Räumlichkeiten, in denen eine intensivmedizinische Behandlung und auch Beatmung möglich ist.

Engpassfaktor sei jedoch auch in der Uni das „spezialisierte Personal, wenn es um die Versorgung möglichst vieler Patienten geht“, heißt es. Das UKD nimmt den modernen Neubau deshalb zum Anlass, eine Personalkampagne zu starten, die plakativ auf freie Stellen für Intensivpflegekräfte aufmerksam macht“, so Pflegedirektor TorstenRantzsch.