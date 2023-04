Düsseldorf: Mordkommission ermittelt nach Messerattacke

Düsseldorf. In der Düsseldorfer Altstadt wurde in der Nacht zu Sonntag ein 29-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Tätergruppe ist flüchtig.

Die nächste Messerattacke in der Düsseldorfer Altstadt! Die Polizei ermittelt aktuell wegen eines versuchten Tötungsdelikts, das sich in der Nacht zu Sonntag auf der Partymeile ereignete. Zwei Männer waren gegen 1.25 Uhr mit einer Personengruppe (vermutlich Jugendliche/Heranwachsende) in einen Streit geraten. Im Zuge dessen erlitt ein 29-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen, die aktuell in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein, die unter anderem Aufnahmen der Videobeobachtung auswertet.

Opfer musste notoperiert werden

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten sich die zwei Männer auf der Kapuzinergasse aufgehalten, als mit der Gruppe von Jugendlichen zunächst in einen verbalen Streit gerieten. Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden Männer (29 Jahre alt) angegriffen und laut Polizeibericht durch mehrere Stiche so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. „Der Mann ist stabil, aber noch nicht außer Lebensgefahr“, sagte am Sonntagmittag eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Redaktion. „Befragt werden kann er aktuell jedenfalls noch nicht.“

Die Jugendlichen (etwa vier bis fünf Personen) flüchteten nach der Tat. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Mordkommission ermittelt auf Hochtouren.

Rund 5000 Straftaten in der Altstadt im letzten Jahr

Die Altstadt ist seit Jahren ein Schwerpunkt von Straftaten. Die Zahl der Delikte ist 2022 im Vergleich zu den beiden Vorjahren stark angestiegen. Rund 5000 Straftaten zählte die Polizei allein in der Düsseldorfer Altstadt (2021: 3000). Der Anstieg ist auf das Ende der Corona-Pandemie zurückzuführen, in der die Kriminalität in Düsseldorf einen historischen Tiefstand erreicht hatte.

Die Polizei fragt nun im aktuellen Fall: Wer Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf