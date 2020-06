Rettungseinsatz Düsseldorf: Mensch steht an Haltestelle plötzlich in Flammen

Düsseldorf. Ein Mensch steht an einer Bushaltestelle in Eller plötzlich in Flammen und wird schwerst verletzt. Die Hintergründe sind unklar, so die Polizei.

Dramatischer Einsatz am Dienstagabend im Düsseldorfer Süden. An der Bushaltestelle Eller S-Bahnhof stand am Dienstagabend plötzlich ein Mensch in Flammen. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 19.12 Uhr zu dem Unglücksort gerufen. Feuerwehrleute konnten den Brand ersticken. Ein Rettungshubschrauber flog die schwerstverletzte Person schließlich in eine Spezialklinik, laut ersten Informationen besteht Lebensgefahr.

Während des Einsatzes der Rettungskräfte versammelte sich eine große Zahl Schaulustiger an den Absperrungen und auf dem Parkplatz des gegenüberliegenden Discounters.

Hintergründen sind noch unklar - Polizei ermittelt in alle Richtungen

Was genau dort passiert ist und welche Hintergründe es gibt, dazu konnte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Dienstagabend noch nichts sagen. Auch Näheres zu der Person, die verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt in sämtliche Richtungen.

Nähere Details sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden. (mawo)