Düsseldorf: Maxkirche erhält am 12. Mai ihr Turmkreuz zurück

Düsseldorf. Sturm „Klaus“ hatte vor zwei Jahren das Kreuz der Düsseldorfer Kirche stark beschädigt. Jetzt kommt das Symbol aufs Dach des Gotteshauses zurück.

Das Turmkreuz der Maxkirche, das im März vor zwei Jahren durch einen Sturm beschädigt wurde, kommt zurück! Am 12. Mai soll das Kreuz nach Informationen der katholischen Stadtkirche wieder auf das Dach des Gotteshauses in der Carlstadt montiert werden. Das Dach der Maxkirche ist zurzeit noch eingerüstet.

Statiker mussten Stabilität des Turms prüfen

Am 11. März 2021 war das Sturmtief „Klaus“ auch über Düsseldorf gezogen und hatte das Kreuz der Maxkirche arg in Mitleidenschaft gezogen. Höhenretter der Feuerwehr überprüften damals noch am gleichen Tag die Stabilität des Turmes und der Spitze und verspannten die Seile im Inneren des Turmes neu. Allerdings wackelte die Turmspitze weiterhin. Eine vom Kirchenvorstand der Pfarrei St. Lambertus beauftragte Stahlbaufirma kam noch am Abend und holte das Turmkreuz herunter. Einige Tage später war ein Gerüst an der Maxkirche aufgebaut worden, um den Turm durch Statiker auf seine Stabilität hin zu überprüfen.

Im Mai werden nun alle Arbeiten abgeschlossen sein, das Kreuz kommt wieder aufs Dach. „Es wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn das noch vor Ostern geklappt hätte, aber wir sind auch so froh, dass die Maxkirche bald wieder komplett ist“, sagte Stadtdechant bei einem Termin mit unserer Redaktion.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf