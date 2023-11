Düsseldorf: Mann zielt mit Spielzeugwaffe auf Reisende

Düsseldorf. Ein 20-Jähriger bedrohte am Düsseldorfer Hauptbahnhof Reisende und wurde von der Polizei gefasst. Er muss jetzt in die Psychiatrie.

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Freitagnachmittag (10. November), 17.40 Uhr, zu einer Bedrohung durch einen Mann (20) gegenüber mehreren Reisenden. Er zielte mit einer Spielzeugwaffe auf sie. Ein Zeuge meldete sich auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof und berichtete von dem jungen Mann, der im Bahnhof mit einer Waffe auf Reisende zielt. Beamte der Bundespolizei eilten in den Hauptbahnhof, um den Tatverdächtigen zu stellen. Mitarbeiter der DB Sicherheit hatten den Mann aber bereits gestellt und übergaben ihn an die Bundespolizei.

Auch Kunden im Drogeriemarkt bedroht

Zeitgleich wurde eine Videoauswertung im Hauptbahnhof veranlasst. Der Auswertung konnte entnommen werden, dass der 20-Jährige die Waffe in der rechten Hand geführte und mehrfach auf Reisende gerichtet hatte. In einem Drogeriemarkt hatte er ebenfalls Kunden bedroht.

Bundespolizisten stellten die Spielzeugwaffe sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Da der junge Mann nicht zugänglich war und einen verwirrten Eindruck machte, entschieden das Ordnungsamt sowie ein Polizeiarzt, dass der Mann zunächst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss.

