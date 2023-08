Düsseldorf: Mann tritt 82-Jährigen die Rolltreppe hinunter

Düsseldorf. Nach einer Attacke an Gleis 16 am Düsseldorfer Hauptbahnhof wird ein 32-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt.

Üble Attacke am Düsseldorfer Hauptbahnhof: Dabei trat am Donnerstagnachmittag (10. August) um 14.30 Uhr ein 32-Jährige einen Reisenden die Rolltreppe hinunter. Zeugen der Tat informierten Bundespolizisten. Der Geschädigte, ein 82-jähriger Mann, stürzte durch den Tritt die Rolltreppe hinunterstürzte. Dabei erlitt der Senior eine Platzwunde an der linken Kopfseite sowie Verletzungen an den Händen.

Videoauswertung brachte Klarheit

Am Treppenaufgang zu Gleis 16 trafen die eingesetzten Beamten der Bundespolizei auf das Oper und den Tatverdächtigen. Eine durchgeführte Videoauswertung sowie die Zeugen bestätigten den Vorfall. Ein angeforderter Rettungswagen versorgte die Verletzungen des älteren Mannes und brachte diesen anschließend in ein Krankenhaus. Die Bundespolizisten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und führten ihn zur Wache. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige ins Polizeigewahrsam Düsseldorf übergeben.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Er wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf